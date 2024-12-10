ABD ve Türkiye Suriye'de İşbirliği Yapacak

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İSTANBUL/NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Suriye konusunda Türkiye ile yakından temas halinde olacaklarını söyledi.

Wood, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye konulu acil oturumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye konusunda Türkiye ile yakından temas halinde olacaklarını kaydeden Wood, "(Türkiye) NATO müttefiki ve ortağımız, bu nedenle yakın bir şekilde çalışıyoruz ve önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda da çalışacağız çünkü hepimiz Suriye'de işlerin nereye gideceğini anlamaya çalışıyoruz." dedi.

Wood, TSK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/ YPG hedeflerine dair soruya, "Yani şu anda Suriye'de istikrar ve sükunet olmasını istiyoruz, çok zor bir dönemden geçiyoruz ve bu tür alevlenmeler zaman zaman olacaktır. Ancak en önemli şey, bizimle birlikte tüm kilit ortaklarımızın Suriye'de, Suriye halkının derinden arzuladığı istikrarlı bir durum yaratmak için çalışacak olmalarıdır." yanıtını verdi.

Suriye halkının destekleyebileceği, onları temsil eden bir geçiş süreci için tüm tarafların birlikte çalışmasının çok önemli olduğuna işaret eden Wood, "Suriye halkının haklarına ve onuruna saygı duyan demokratik bir Suriye görmek istiyoruz. Suriye halkının tek istediği bu. Uluslararası toplum olarak bizim de onlar için istediğimiz bu. Dolayısıyla insan haklarına saygı gösterilmesi gerekiyor ve bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Bunların gerçekleştiğinden emin olmak için tüm bu çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Wood, Suriye'de yönetimi devralan yetkililerin uluslararası toplum tarafından yakından izlendiğini ve söylemlere sadık kalındığından emin olmak istediklerini aktardı.

Suriye'de rejimden kalan mühimmatın güvende olduğundan emin olmak istediklerini vurgulayan Wood, bu tür bir yönetim değişikliği sürecinden geçen bir yerde kimyasal silahlar varsa bundan endişelenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Wood, ayrıca, Esed'in, rejim unsurlarının ve onları destekleyenlerin eylemlerinin uluslararası kurumlar tarafından değerlendirilmesi ve bunun sonucunda sorumlu tutulmaları gerektiğini vurguladı.

"BMGK, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasında hemfikir"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise Konsey'in, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, sivillerin korunmasının sağlanması, insani yardımın ihtiyaç duyulan nüfusa ulaşmasının sağlanması gerektiği konusunda aşağı yukarı hemfikir" olduğunu söyledi.

Nebenzya, Suriye'deki gelişmeler karşısında tüm tarafların şaşkınlığa uğradıklarını ancak gelişmeleri dikkatlice takip edeceklerini belirtti.

Suriye'de savaşan gruplar arasında olan Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) dair bir soruya Nebenzya, "Bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldiler ancak bu elbette bir sorun çünkü (terör örgütleri) arasında yer alıyorlar ve listeden çıkarılmadılar." cevabını verdi.