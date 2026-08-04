ABD, Venezuela'da Göçmen Sınır Dışı Sürecini Yeniden Başlattı - Son Dakika
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ABD, Venezuela'da Göçmen Sınır Dışı Sürecini Yeniden Başlattı

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ABD, Venezuela'daki yıkıcı depremlerin ardından 147 düzensiz göçmeni sınır dışı etti.

ABD'nin, Venezuela'da haziranda meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ilk kez sınır dışı ettiği 147 düzensiz göçmen ülkelerine ulaştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen ve 6 bin 125 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından ara verilen ABD'nin düzensiz göçmenleri sınır dışı etme işlemleri yeniden başladı.

CNN'in haberine göre, Miami'den kalkan ve sınır dışı edilen 147 düzensiz göçmeni taşıyan uçak, Venezuela'nın Anzoategui eyaletine indi.

Depremlerden önce ABD'den sınır dışı edilerek uçakla Venezuela'ya gönderilen 146 düzensiz göçmenin kaldığı otel depremlerde yıkılmış, göçmenlerin büyük bölümü hayatını kaybetmişti.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Venezuela'da Göçmen Sınır Dışı Sürecini Yeniden Başlattı - Son Dakika

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