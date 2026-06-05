ABD, Yaptırım Altındaki Petrol Tankerine Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Yaptırım Altındaki Petrol Tankerine Müdahale Etti

05.06.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusu, Hint Okyanusu'nda MT DAVINA adlı yaptırım altındaki petrol tankerine helikopterle müdahale etti.

ABD ordusu, yaptırım altında ve bayraksız olduğu belirtilen "MT DAVINA" adlı petrol tankerine Hint Okyanusu'nda helikopterle indirme yaptığını duyurdu.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamasında, Hint Okyanusu'nda yaptırımlara tabi "herhangi bir devlete ait olmayan" MT DAVINA adlı petrol tankerine müdahale ettiğini bildirdi.

"Deniz engelleme" ve "ziyaret ve arama hakkı"na sahip olarak gemiye müdahale hakkı olduğunu savunan INDOPACOM, gemiye helikopterle çıkarma yapıldığına dair görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, ABD askerlerinin petrol tankerine helikopterle gerçekleştirdiği baskın anlarına yer verildi.

Müdahalenin gece gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri faaliyet gösterdikleri her yerde engellemek için küresel denizcilik uygulamalarımıza devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

ABD, 13 Nisan'dan bu yana Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin İran'ın ticari gemilerine saldırı ve müdahalelerine ilişkin 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Gemilerine atış yaparak durduruyoruz. Ardından gemiye çıkıp petrolü ele geçiriyoruz. Bu çok karlı bir iş. Tıpkı korsan gibiyiz." ifadelerini kullanmıştı.

MT DAVINA adlı petrol tankeri İran ile bağlantısı nedeniyle Ekim 2024'te ABD tarafından tek taraflı yaptırım listesine alınmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Yaptırım Altındaki Petrol Tankerine Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anadolu’nun kayıp dili “Sidece“de 31 harf tespit edildi Anadolu'nun kayıp dili "Sidece"de 31 harf tespit edildi
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Balkondan düşen 21 aylık bebek yaralandı o anlar kamerada Balkondan düşen 21 aylık bebek yaralandı; o anlar kamerada
Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu
Galatasaray, Mourinho’nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı

20:21
Adalar Belediyesi’ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
19:10
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı
18:49
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
18:18
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 20:41:30. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, Yaptırım Altındaki Petrol Tankerine Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.