ABD'ye kaçan şüpheliler İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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ABD'ye kaçan şüpheliler İstanbul'da yakalandı

ABD'nin Boston Polis Departmanı, İstanbul'da bir kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un, evine düzenlenen baskınla yakalandığını belirtti. Şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığı tarafından ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

14.06.2024 23:41
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NEW ABD'nin Boston Polis Departmanı (BDP), İstanbul'da bir kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un, evine düzenlenen baskınla yakalandığını belirtti.

BDP'nin AA ile paylaştığı polis rapruna göre, Cihantimur ve annesi Tok, bu sabah gözaltına alındı.

Raporda, Güney Florida Bölge Mahkemesinin çıkardığı tutuklama kararı üzerine Boston Kaçaklar Birimi polislerinin, iki sanığın bulunduğu eve yerel saatle sabah 9.30 civarında baskın düzenlediği ve anne ile oğlunu olaysız şekilde gözaltına aldığı belirtildi.

Cihantimur ve Tok federal mahkeme binasına götürülürken, tutuklama kararında Cihantimur için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", annesi Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedildi.

Eyüpsultan'daki kaza

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de trafikte "vurkaç" olaylarına ağır ceza

ABD'de trafikte yaşanan "vurkaç" olaylarına ağır cezalar veriliyor.

Los Angeles Times'ın haberine göre, Güney California'da tanınmış bir doktorun eşi olan Rebecca Grossman, üç yıldan fazla süre önce aşırı hız yaparken 11 yaşındaki Mark Iskander ve 8 yaşındaki kardeşi Jacob'a çarparak ölümüne neden olmuştu.

Kaza yerinden kaçan Grossman, daha sonra yakalanarak hakim karşısına çıkarılmış, yargılama sonucunda 10 Haziran'da, araçla ölümüne neden olduğu herbir çocuk için 15'er yıl, ayrıca vurkaç suçlamasından dolayı da ek 3 yıl olmak üzere toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'ye kaçan şüpheliler İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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