ABD Yemen'de Hava Saldırıları Düzenledi

ABD'nin Yemen'deki kentlere düzenlediği saldırılarda 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonuna göre, ABD savaş uçakları, Sana'nın kuzeyindeki Beni el-Haris ilçesinde yerleşim yerini ve Sebin ilçesinde Lübnan Hastanesi yakınlarındaki evi hedef aldı. Beni el-Haris ilçesindeki saldırıda 2'si çocuk 8 sivil yaralandı.

ABD savaş uçakları, Sada kenti yakınlarına ise 3 hava saldırısı düzenledi.

ABD ayrıca Hudeyde kentindeki Ra's İsa Limanı ile Kamaran Adası'na bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Cevf kentine bağlı El-Anan ilçesi ile Marib'in Madğal ilçesine de 4 hava saldırısı düzenlendi.

Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ABD savaş uçaklarının 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'den fazla hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin hava saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 kişinin yaralandığı kaydedildi.