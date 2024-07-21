ABD, Yemen'de İran destekli Husi İHA'sını imha etti - Son Dakika
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ABD, Yemen'de İran destekli Husi İHA'sını imha etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin kontrol ettiği bölgeden kaldırılan bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi. İnsansız hava aracının bölgedeki ABD ve koalisyon güçleri ile ticari gemiler için 'yakın bir tehdit' oluşturduğu belirtildi.

21.07.2024 00:24
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin kontrol ettiği bölgeden kaldırılan bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Kızıl Deniz Körfezi üzerinde Husiler tarafından kaldırılan insansız hava aracına müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, bir İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

İnsansız hava aracının bölgedeki ABD ve koalisyon güçleri ile ticari gemiler için "yakın bir tehdit" oluşturduğu belirtildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Yemen'de İran destekli Husi İHA'sını imha etti - Son Dakika

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