ABD, Yemen'deki Büyükelçilik Çalışanları için Endişeli - Son Dakika
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ABD, Yemen'deki Büyükelçilik Çalışanları için Endişeli

ABD'nin Sana Büyükelçiliği, Husilerin 3 yıldır alıkoyduğu yerel çalışanları için endişe duyuyor.

20.10.2024 17:16
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ABD'nin Sana Büyükelçiliği, Yemen'deki Husiler tarafından 3 yıldır alıkonulan büyükelçiliğin yerel çalışanları için endişe edildiğini bildirdi.

Büyükelçiliğin sosyal paylaşım sitesi X hesabından, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Husilerin büyükelçiliğe bağlı yerel çalışanları hukuksuz bir şekilde alıkoymasının üzerinden 3 sene geçti. Birçok Yemenli mevkidaşımız asılsız suçlamalarla yargılanabilir. Biz onlar için endişeliyiz. Hem onlar hem de Birleşmiş Milletler (BM), sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyonların tüm çalışanları serbest bırakılana kadar rahat etmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Husiler, 2021 yılında ABD'nin Sana Büyükelçiliğine baskın düzenleyerek yerel çalışanlardan bazılarını alıkoymuştu.

BM, haziran ayında Yemen'deki Husilerin 11 BM personelini alıkoyduğunu bildirmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de 13 Ağustos'ta, Husilerin Sana'daki BM İnsan Hakları Ofisi'ne baskın düzenlediğini ve BM personelini gözaltına aldığını duyurmuştu.

Türk, geçen ay yaptığı açıklamada Yemen'de Husiler tarafından keyfi olarak tutulan BM personelinin sayısının 17'ye yükseldiğini ve bu kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmaları gerektiğini belirtmişti.

Husilerden yapılan açıklamada ise "insani yardım kuruluşları kisvesi altında çalışan ABD- İsrail casus ağı üyelerinin" gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

Yemen'de akredite diplomatik misyonların çoğu, Husilerin Sana ve bazı kentlerde kontrolü ele geçirmesinin ardından 2015 yılı başlarında Sana'yı terk etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Yemen'deki Büyükelçilik Çalışanları için Endişeli - Son Dakika

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