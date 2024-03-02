ABD, Yemen'deki Husilere ait füzenin imhası için savunma saldırısı düzenledi - Son Dakika
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ABD, Yemen'deki Husilere ait füzenin imhası için savunma saldırısı düzenledi

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait "Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlanan" karadan havaya füzenin imhası için savunma saldırısı düzenlediğini duyurdu.

02.03.2024 11:04
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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait "Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlanan" karadan havaya füzenin imhası için savunma saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, dün yerel saatle 12.40 sularında CENTCOM güçlerinin, Husilerin kontrolündeki bölgeden "Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlanan" karadan havaya füzeyi tespit ettiği ve bölgedeki ABD uçaklarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle meşru müdafaa saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ayrıca, Husilerin yerel saatle 22.46'da Yemen'den Kızıldeniz'e bir gemisavar balistik füze (ASBM) fırlattığı kaydedilen açıklamada, herhangi bir gemide hasar oluşmadığı aktarıldı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Yemen'deki Husilere ait füzenin imhası için savunma saldırısı düzenledi - Son Dakika

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