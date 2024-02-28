ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 İHA'yı imha etti - Son Dakika
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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 İHA'yı imha etti

ABD, Yemen\'deki İran destekli Husilere ait 5 İHA\'yı imha etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı. İHA'ların bölgedeki ticari gemiler ve ABD donanmasına yönelik yakın tehdit olarak değerlendirildiği belirtildi. ABD uçakları ve koalisyona ait gemilerce İHA'lar Kızıldeniz'de imha edildi. Husilerin saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'deki deniz ticareti güvenliği tehlikeye girmişti.

28.02.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Husi kontrolündeki bölgelerden dün havalanan 5 İHA'nın bölgedeki ticari gemiler ve ABD donanmasına yönelik "yakın tehdit" olarak değerlendirildiği ifade edildi.

ABD uçakları ve koalisyona ait gemilerce söz konusu İHA'ların Kızıldeniz'de imha edildiği kaydedilen açıklamada, seyrüsefer özgürlüğünün korunacağı vurgulandı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 İHA'yı imha etti - Son Dakika
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