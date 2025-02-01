Abdi İpekçi 46 Yıl Sonra Anıldı

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Uğradığı silahlı saldırı sonucu 46 yıl önce hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Abdi İpekçi için Zincirlikuyu'daki mezarı başında düzenlenen anma töreni saat 11.00'de başladı. Törene, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Hürriyet Gazetesi Köşe yazarı Sedat Ergin, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, eski çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törene annesinin rahatsız olması nedeni ile katılamayan İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi'nin gönderdiği mektubu Milliyet Yazı İşleri Müdürü Pınar Aktaş okudu.

"BİZDEN SONRA GELEN KUŞAKLARIN BU SORGULAMAYI VE ARAŞTIRMAYI RESMEN SÜRDÜRECEKLERİNE İNANIYORUM"

Aktaş, "Son günlerde hastalığı ilerleyen annemi bırakamadığım için şu anda yanınızda olamıyorum. Aslında binlerce siyasi cinayet mağduru temsil görevinin, ailelere, anıtlara, ödüllere, tabelalardaki adlara, çiçeklere ve türkülere bırakılmaması gereken öteden beri savunmaktayım. Çünkü anma törenlerimizin; onların canlarını alanların resmen ve toplumsal bir mutabakat içinde karalanmalarıyla asıl anlamına kavuşacağına inanıyorum. Bizler şimdilik dik de dursak kambur da dursak, cılız sesler de gür sesler de çıkarsak, kalabalıkta tenha da olsak bu resmi ve toplumsal mutabakata ulaşamamış bir görüntü oluşturmaktayız. Yaşam süremiz yetmese bile bizden sonra gelen kuşakların bu sorgulamayı ve araştırmayı resmen sürdüreceklerine inanıyorum. Abdi İpekçi'nin ailesi gibi gördüğü Milliyet Gazetesi'ne dünden bugüne emek vermiş, nefes vermiş, yolu kesişmiş bütün kıymetli gazetecilere, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ve siz oradaki her bir can dostumuza şükran duygularımla saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE ÇOK ŞEY KATTI'

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, "Çok önemli bir karakterdi. Gazetecilerin hem yasal hem etik kurallara sahip olmasını sağladı. Uluslararası basın enstitüsünün başkan yardımcılığını yaptı. Televizyon ve medya panelleri düzenledi. Türkiye'ye çok şey kattı, çok adım attı. Komple bir gazeteciydi. Ama söylediğim gibi esas yaptıklarını yani siyasi rekabetle siyasi düşmanlık arasındaki farkı fark edip bunu herkes anlatmaya çalışması çok önemli" şeklinde konuştu.

Nişantaşı'nda Abdi İpekçi'nin saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği noktada bulunan Abdi İpekçi Anıtı'nın önünde de anma töreni gerçekleştirildi. Törene; belediye meclis üyeleri, Basın Konsey Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan vekili Didem Güzel ve sevenleri katıldı. Törende Basın Konsey Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan vekili Didem Güzel konuşma gerçekleştirdi. Törene katılanlar Abdi İpekçi Anıtı'na karanfil bıraktı.

'ÖLÜM HABERİNİ AĞLAYARAK YAZDIM'

Abdi İpekçi'nin suikasta uğradığı gün gece muhabiri olarak görev yapan Seraceddin Zıddıoğlu, "Kendisinin ölüm haberini ağlayarak yazdım. Çok üzgünüm. O gece nöbetçiydim ve haberi gözyaşları içinde zor yazdım. O gece ağlamayan yoktu. Çok vahşice işlenen bir cinayetti. Allah o günleri bir daha kimseye yaşatmasın. Abdi İpekçi başka bir dünyanın insanıydı, başka bir kaliteydi, başka bir dürüstlük abidesiydi. Onun yeri doldurulamaz. Ne söylesem nasıl kalitesini anlatsam az gelir. Otuz yıldan fazla beraber çalıştık. Kızı ile dün telefonda görüştüm. Benim için ailemin bir ferdi gibiler" dedi.