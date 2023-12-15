Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Eserleri Araştırıldı

- Abdulkadir Geylani Hazretlerinin eserlerini ortaya çıkarmak için milyonlarca kilometre yol gitti, 50 ülke ve 400 şehir dolaştı

SİİRT - Prof. Dr. Muhammed Fadıl Geylani (rahmetullahi aleyh), atası Abdülkadir Geylani Hazretlerinin eserlerini ortaya çıkarmak için 45 yılda, 4 milyon 723 bin kilometre yol yaparak, 50 ülke, 400 şehri gezip bu şehirlerde bulunan resmi ve özel kütüphanelerde incelemeler yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Californiya İslam Bilimleri Üniversitesinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Muhammed Fadıl Geylani, Siirt 8'inci Kitap Fuarına katılarak kitap severlerle söyleşi yaptı. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin eserlerini 45 yıldan beri araştırdığını belirten Prof. Dr. Geylani "Dedem Abdülkadir Geylani'nin eserlerini araştırıyorum. Bu süre zarfında 50 ülke ve 400 şehri gezerek, buralardaki resmi ve özel kütüphanelerde ki el yazması eserleri inceledim. Bu incelemeler sonucu 120 bin civarında el yazması eseri elektronik ortamda edindim" dedi.

Hedefinin Abdülkadir Geylani Hazretlerinin eserlerini araştırmak olduğunu ifade eden Geylani, "Çünkü bana büyük dedem o görevi verdi. Bu görev için kendisi beni Medine-i Münevvere'ye gönderdi. Avrupa'nın hemen hemen yüzde 80'i, Amerika'nın yüzde 45'i, Afrika'nın yüzde 45'i ve Asya'nın yüzde 80'ini gezdim. Bu dört kıtayı taradık. Mesela hiç basılmayan eserler var, onları da araştırdık. Bununla beraber resmi ve gayri resmi olarak 400'ü aşkın kütüphane gezdim. Tabii bunlarla beraber dört kıtada ve bu kıtanın şehirlerine yaklaşık 70-80 kere gittim. Geylani Hazretlerinin 32 tane eserinin 5 tanesi Türkçe'ye çevrildi. Diğerleri de şu anda çevriliyor, birkaç aya kadar çıkarsa onun baskısı gerçekleştirilecek. Diğer eserlerde imkanlar çerçevesinde Türkçeye çeviriyoruz inşallah. Pakistan'daki Urdu diline çevrildi ve basıldı., Güney Asya ülkelerinden Endonezya ve Malezya Malay dili çevrildi. Türkçeyi zaten biz kendimiz çevirdik. Arapça olduğu için şuan üç dile çevrildi ve diğer dillere de çevriliyor şu anda. Bununda takibini yapıyoruz" şeklinde konuştu.