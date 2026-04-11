Abdullah Gül: İran Savaşı Bölge Dinamiklerini Yeniden Şekillendirecek, Körfez'de Çin'e Kayış Yaşanacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yunanistan'ın Ta Nea gazetesine verdiği mülakatta İran savaşı, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Kıbrıs sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İran savaşıyla ilgili olarak Gül, İran'ın Körfez'deki ABD tesislerini hedef almasının sürpriz olmadığını belirterek, çatışmaların sona ermesinin beklenmemesi gerektiğini ve uzun vadede bölgedeki dinamikleri yeniden şekillendirecek sonuçlar doğacağını ifade etti. Washington'un artık Körfez ülkeleri tarafından öngörülemez bir aktör olarak görüldüğünü vurgulayan Gül, Körfez'de Pekin ile daha derin bir iş birliğine doğru bir kayma yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda Gül, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'casus belli' kararının kaldırılması çağrısını yorumladı. Yunanistan'ın 12 mil iddiası geri çekilirse, Türkiye'nin açıklamasının da otomatik olarak gereksiz hale geleceğini ve işlevini yitireceğini söyleyerek, karşılıklı iyi niyetin kilit önemde olduğunu belirtti. Kıbrıs sorununun çözümünde ise Gül, on yıllardır süren başarısız girişimlerin ardından bir uzlaşma mümkün görünmediğine göre, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün müzakere edilmesinin artık daha sağlıklı bir seçenek olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Gül, Türkiye'nin İran savaşında sorumlu bir tutum benimsediğini ve ülkeyi çatışmanın etkilerinden uzak tutma konusunda başarılı olduğunu ifade etti. Ankara'nın savaşı sona erdirmeye ve bölgesel sahipliği güçlendirmeye yönelik çabalara katkı sağladığını, bu diplomatik çabanın Washington tarafından takdir edildiğini düşündüğünü söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin NATO askeri unsurlarının bu kampanyada muharip operasyonlarda kullanılmadığını ve bu duruşun net olduğunu vurguladı.