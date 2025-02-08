Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Oldu - Son Dakika
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Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Oldu

Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Oldu

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde Abdullah Özdemir, İstanbul İl Başkanı olarak göreve başladı. Devir teslim töreninde eski başkan Osman Nuri Kabaktepe, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

08.02.2025 13:35  Güncelleme: 13:42
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AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçilen Abdullah Özdemir, yapılan devir teslim töreniyle yeni görevine başladı. Yeni İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Başta da özellikle bu anlamlı görevi bizlere layık gören saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizleri seçen delegelerimize de özellikle teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, İstanbul İl Başkanlığında yapılan törenle görevi Osman Nuri Kabaktepe'den devraldı. Resmi olarak il başkanlığı görevine başlayan Abdullah Özdemir eski il başkanı Osman Kabaktepe'yi aracına kadar yolcu etti.

Devir teslim töreninde konuşan Ak Parti eski İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, "Dün hakikaten hem İstanbul'umuza yakışan hem Türkiye'mize de heyecan ve coşku veren çok güzel bir kongreyle İstanbul'umuzun sekizinci dönemini resmen başlatmış olduk. Hem kongre, kongre coşkusu, hem dönem başlangıcı vesilesiyle tekrar Abdullah başkanımıza hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum. İnşallah bugün hem İstanbul İl Başkanlığımızda hem il başkanlığı devir teslimini hem de tahmin ediyorum il başkan yardımcılarımız, yürütme kurulu üyelerimiz ve devir teslimlerini yapacak. Dolayısıyla yenilenen kadromuzla 2025, 2028, 2029 döneminde hizmet edecek İstanbul il yönetim kurulu kadromuz Abdullah Özdemir başkanımızın başkanlığına teşekkür etmiş oldu. Bugün de fiilen her biri görevlerine başlayacaklar. Ben tekrar her birini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnanıyorum ve biliyorum bu kongre dönemindeki temel sloganımız umudun adresi icraatın adresi, geleceğin adresi. Ben inanıyorum ki Abdullah Özdemir başkanımızın liderliğinde, İstanbul'da AK Partimiz 7,5 milyon hanemiz var, kapımız var İstanbul'da. 4,5 artı 3 milyon iş yerlerimizle beraber halkımızla iç içe, gönül gönüle, gönül bağını daha da güçlendirerek inşallah 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı birinci turda başkan yapacaklar. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

'BİZLERİ SEÇEN DELEGELERİMİZE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM'

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, "Bugün itibariyle dün gerçekleştirmiş olduğumuz kongremiz sonrasında devir teslim töreni inşallah birazdan gerçekleştirmiş olacak. Başta da özellikle bu anlamlı görevi bizlere layık gören saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizleri seçen delegelerimize de özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii dört yıllık bir dönemde il başkanlığı yaptı Osman başkanımız. Gerçekten İstanbul'un çok önemli bir teşkilat sürecini liderlik etti. Bu zorlu süreçte birçok meşakkat ile mücadele edilen dönemde hamdolsun ekibimizdeki teşkilatımızdaki birlik ve beraberlik adına büyük bir özveri gösterdi. Biz bizzat yapmış olduğu tüm şu çalışmalara şahidiz. Allah ondan ve çok değerli yol arkadaşlarımıza, ekip arkadaşlarından razı olsun. İnşallah nice hizmetlere hep birlikte tüm arkadaşlarımızı, tüm başkanlarımıza ulaşacağız. Ben bir kez daha Osman Başkan'ımıza da şükranlarımı sunuyorum. İnşallah AK Parti'miz, davamız, il başkanı olmadan önce de kendisinden çok istifade etti. Kendisinin il başkanı olmadan da bu davaya ne kadar büyük hizmetlerin olduğunu bilen bir kardeşinizim. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine davamıza en büyük hizmetleri edecek. Bu davamıza inşallah birlikte yol arkadaşı edeceğimiz. Osman başkanımız ve çok kıymetli yol arkadaşlarımıza da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiçeklerin verilmesiyle tören sona erdi. Osman Kapaktepe çalışanlarla vedalaşarak alkışlar eşliğinde binadan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Oldu - Son Dakika

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