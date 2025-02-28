Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Atandı, Yardımcı Olarak Abdullah Arıdoru Belirlendi - Son Dakika
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Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Atandı, Yardımcı Olarak Abdullah Arıdoru Belirlendi

Bağcılar Belediye Başkanı olarak görev yapan Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na atanarak, Abdullah Arıdoru'yu Başkan Yardımcısı olarak belirledi. Arıdoru'nun şirketi, Özdemir'in başkanlığında Bağcılar Belediyesi'nden toplamda 9 ihale aldı.

28.02.2025 18:57  Güncelleme: 19:46
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(İSTANBUL) - Bağcılar Belediye Başkanı iken AK Parti İstanbul İl Başkanlığına getirilen Abdullah Özdemir, Başkan Yardımcılığına Abdullah Arıdoru'yu getirdi. Arıdoru'nun şirketi Bağcılar Belediyesi'nden 9 ihale almıştı.

AK Parti'nin 20 günlük İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir önceki gün, gazetecilerle "tanışma" toplantısı düzenledi. Bağcılar Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilerek AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Özdemir, yardımcısı Abdullah Arıdoru ile medya mensuplarının karşısına çıktı. 2009–2015 yılları arasında Bağcılar Belediyesi Basın Danışmanlığı, 2015–2022 yılları arasında da AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Özel Kalem Müdürlüğü yapan Arıdoru daha sonra, Arı İletişim Eğitim Danışmanlık Turizm Organizasyon Ltd. Şirketini kurdu.

"Özdemir döneminde 8 ihale aldı"

Arıdoru, "Arı İletişim" şirketi ile ilk ihalesini 27 Aralık 2021 tarihinde, Lokman Çağırıcı'nın Başkanlığı'ndaki Bağcılar Belediyesi'nden aldı. Çağırıcı'nın, özel hayatına ilişkin nedenlerden dolayı 12 Nisan 2022 tarihinde istifa etmesi üzerine Belediye Meclisi, meclis üyesi olan Abdullah Özdemir'i 15 Nisan 2022 tarihinde Başkan seçti.

Bu arada şirketin adını, "İstanbul İletişim Ofisi Eğitim Danışmanlık Turizm Organizasyon Ltd. Şirketi" olarak değiştiren Arıdoru, Özdemir'in Başkanlığı döneminde Bağcılar Belediyesi'nden 8 ihale daha aldı. Arıdoru'nun Bağcılar Belediyesi'nden aldığı 9 ihalenin, ihalelerin yapıldığı tarihteki döviz kuru karşılığı toplamı yaklaşık 466 bin 150 dolar tutuyor. Bu rakamın günümüzdeki karşılığı ise yaklaşık 17 milyon TL.

"Abdullah Arıdoru kimdir?"

Abdullah Arıdoru, 1973 Ordu doğumlu. Ordu Kumru İmam Hatip Lisesi ve ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Arıdoru, 1992-2009 yılları arasında Moral FM radyosunda Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 2009–2015 yılları arasında Bağcılar Belediyesi Basın Danışmanlığı, 2015–2022 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yapan Arıdoru, 14 Ekim 2021 tarihinde "İstanbul İletişim Ofisi" adlı şirketi kurdu. 7 Şubat 2025 tarihinde yapılan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yönetim kurulu üyesi seçildi. İl Başkanı Abdullah Özdemir Arıdoru'yu Tanıtım ve Medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Atandı, Yardımcı Olarak Abdullah Arıdoru Belirlendi - Son Dakika

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