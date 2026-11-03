Abuja'da açılan Ayşegül Poroy'un Yeni Doğa sergisi doğayla ilişkimizi sorguluyor

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un eşi sanatçı Ayşegül Poroy'un doğa, insan ve çevre arasındaki ilişkiyi ele aldığı "Yeni Doğa (New Nature)" temalı sergisi, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen törenle açıldı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen serginin açılışına, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Abuja'da görev yapan büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Mehmet Poroy, açılışta yaptığı konuşmada, serginin Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği ile Nijerya Dışişleri Bakanlığı arasındaki başarılı işbirliğinin bir örneği olduğunu belirterek, etkinliğe ev sahipliği yapan bakanlığa teşekkür etti.

Poroy, kültürel etkinliklerin iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağladığını ifade ederek, Türkiye ile Nijerya arasındaki bu tür işbirliklerinin ikili ilişkilerin geleceğinde de devam etmesini temenni etti.

"Doğayla aramızdaki ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor"

Serginin küratörü ve Nijerya Dışişleri Bakanlığı Atrium Gallery yetkilisi Ndubuisi Ahanonu, serginin insan faaliyetlerinin doğayla bütünleştiği günümüz dünyasında, insanların çevreye yönelik tutumunu sorguladığını söyledi.

Ahanonu, sanatçı Ayşegül Poroy'un diplomat eşi olarak farklı ülkelerde yaşamasının ve çeşitli coğrafyaları tanımasının sanat pratiğini şekillendirdiğini ifade ederek, sanatçının bulunduğu yerlerin doğal ve kültürel özelliklerini eserlerine yansıttığını kaydetti.

Ayşegül Poroy'un Nijerya'da karşılaştığı granit kaya oluşumlarının, özellikle Abuja'daki Aso Rock ve Zuma Rock'ın çalışmalarında önemli bir yer edindiğini aktaran Ahanonu, yusufçuk böceklerinin de Poroy'un son dönem eserlerinde öne çıkan figürler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Ahanonu, yaşam döngüsünün bir bölümünü suda, diğer bölümünü havada geçiren yusufçukların sanatçının ülkeler arasındaki yolculuklarını sembolize ettiğini, aynı zamanda temiz su kaynaklarının ve ekosistemlerin sağlığına ilişkin önemli göstergeler arasında yer aldığını vurguladı.

Ndubuisi Ahanonu, serginin doğanın korunması ve insanın çevre üzerindeki etkileri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Sergi "karışık teknik akrilik resim", "baskı resim", "atık sanat ve enstalasyon" olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Nijerya Dışişleri Bakanlığında açılışı yapılan sergi, 20 Kasım Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.