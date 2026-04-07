Acar'dan İstanbul'daki Polis Saldırısına Tepki

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Levent'te meydana gelen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzuruna kasteden hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır. Devletimiz tüm birimleriyle gelişmeleri hassasiyetle takip etmektedir. Bu süreçte spekülatif haberlere ve asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili kurumlarımızdan yapılacak açıklamaların dikkate alınması büyük önem taşımaktadır."