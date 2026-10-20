Açık Kapı Mimarlık Festivali kapsamında Enez\'e gelen 35 mimar, tarihi mekanları gezdi

Açık Kapı Mimarlık Festivali kapsamında Edirne'den Enez'e gelen 35 kişilik mimar grubu, ilçedeki tarihi mekanları ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Yüksek Mimar Sıdıka Çakıl Bayraktar, Sanat ve Kültür Yönetimi Uzmanı Kutalmış Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Kurap ve Mimar Zeynep Çöloğlu, gruba Enez'in tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi verdi.

Mimarlar, Enez Kalesi, Ayasofya Fatih Camisi, Has Yunus Bey Türbesi, Kral Kızı Bazilikası, Sahil Kervansarayı ve limanı gezdi.

Mimarlar, Enez'in tarihi yerlerini yakından tanıma fırsatı buldukları geziden memnuniyet duyduklarını belirtti.