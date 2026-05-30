Acil Durumlar için Hayat 112 Uygulaması Tanıtıldı
Acil Durumlar için Hayat 112 Uygulaması Tanıtıldı

30.05.2026 11:50
İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama Gaziantep'te tanıtıldı, güvenlik artacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların acil durumlarda hızlı destek alabilmesi amacıyla geliştirilen "Hayat 112 Acil" uygulaması Gaziantep'te vatandaşlara tanıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, yollarda ve umuma açık yerlerde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar kapsamında uygulamanın tek tuşla ihbar, konum paylaşımı, afet desteği, okul acil modülü, "Kadın Destek Uygulaması (KADES)" ve "UYUMA" entegrasyonu, trafik kazası bildirimi, "Yakınımda Ne Var?" özelliği ile acil toplanma alanlarının görüntülenmesi ve afet sonrası enkaz altında "Alarm Butonu" ile yardım çağrısı gibi tüm özellikler anlatıldı.

Uygulamanın, vatandaşların güvenliğini artırmak ve kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirildiği belirtildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların güvenliği ve kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla bilinçlendirme faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Teknoloji, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

