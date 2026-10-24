Acil servise gelenlerin yarısından fazlasının acil olmadığı Antalya Kemer'de açıklandı - Son Dakika
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Acil servise gelenlerin yarısından fazlasının acil olmadığı Antalya Kemer'de açıklandı

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Acil servise gelenlerin yarısından fazlasının acil olmadığı Antalya Kemer\'de açıklandı
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Türkiye Acil Tıp Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, Kemer'deki kongrede acil servise gelenlerin yarısından fazlasının acil olmadığını söyledi. Çolak, yeşil alandaki hastaların hekimle buluşma süresinin en yoğun hastanelerde bile bir saatin altında kaldığını belirtti.

Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, Türkiye'de acil servislere başvuran hastaların yüzde 50'den fazlasının acil olmayan şikayetlerle geldiğini belirtti.

Türkiye Acil Tıp Vakfı tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen 6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde konuşan Çolak, sağlık hizmetlerine erişimin kolay olmasının acil servislerdeki yoğunluğun nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Acil servise başvuran hastaların triyaj sistemiyle sağlık durumlarının aciliyetine göre sınıflandırıldığını anlatan Çolak, hastanın durumunun sağlık personeli tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çolak, "Türkiye'de acil servise gelen hastaların yüzde 50'sinden fazlası acil olmadığı halde acil servise başvuranlardan oluşuyor. Bunlar yeşil alana yönlendiriliyor ve burada tedavileri yapılıyor." dedi.

Triyaj sonrasında hastaların belirlenen öncelik sırasına göre muayene edildiğini belirten Çolak, dünyada yeşil alandaki hastaların hekimle buluşma süresinin yaklaşık 4 saat olduğunu, Türkiye'de ise en yoğun hastanelerde bile bu sürenin bir saatin altında kaldığını ifade etti.

Acil servislere kısa sürede çok sayıda hastanın başvurabildiğine dikkati çeken Çolak, bazı kliniklerde yoğun saatlerde bir saatte 50 ila 100 hastanın kabul edildiğini, triyaj sistemi sayesinde acil hastaların öncelikli olarak değerlendirilip tedavi edildiğini belirtti.

Yerli medikal ürünlerin geliştirilmesi

Türkiye'nin medikal ürün geliştirme ve üretme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Çolak, ASELSAN tarafından geliştirilen bazı ürünlerin sağlık alanında kullanıldığını söyledi.

Yerli ve milli otomatik eksternal defibrilatörlerin (OED) özellikle kalp durması vakalarında hayati önem taşıdığını belirten Çolak, bu cihazların uygun hastalara elektrik şoku uygulanmasını sağlayarak müdahaleye katkıda bulunduğunu ifade etti.

İlgili yönetmeliğin yayımlandığını aktaran Çolak, OED'lerin ilerleyen dönemde kalabalık alanlarda daha yaygın kullanılmasının beklendiğini, ASELSAN'ın kalp-akciğer perfüzyon cihazı ve dijital röntgen gibi ürünler üzerinde de çalıştığını bildirdi.

Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki birikiminin yerli medikal ürün üretimine de yansımaya başladığını belirten Çolak, kamu ve özel sektörün bu alandaki çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kongreye Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 1000'in üzerinde acil tıp profesyonelinin katıldığını aktaran Çolak, etkinlikte acil tıp alanındaki gelişmelerin değerlendirildiğini ve ortak çözüm önerilerinin ele alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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