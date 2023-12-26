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ActionAid, Gazze'deki saldırılara dikkat çekiyor - Son Dakika
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ActionAid, Gazze'deki saldırılara dikkat çekiyor

Uluslararası yardım kuruluşu ActionAid, 'Sesimi Al' kampanyasıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekerek 'kalıcı ateşkes' çağrısında bulunuyor.

ActionAid, Gazze\'deki saldırılara dikkat çekiyor
26.12.2023 - 16:12,  Güncelleme: 16:21
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Uluslararası yardım kuruluşu ActionAid, "Sesimi Al (Take my Voice)" isimli sosyal farkındalık kampanyasıyla İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek "kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.

ActionAid İspanya'dan yapılan açıklamada, kampanya kapsamında hazırlanan videonun mesajının, "Susturulmuş olanlara ses verin" olduğu belirtildi.

"Sesimi Al" isimli sosyal farkındalık kampanyasıyla Gazze Şeridi'ndeki 2,2 milyon insanın hayatta kalması için ateşkes çağrısında bulunulduğunun aktarıldığı açıklamada, "Harekete geçmeye, susturulmuş olanlara ses vermeye ve bu yıl dünyadaki tüm çatışmalardan daha fazla çocuğun hayatına mal olan bu savaşın sona ermesi için çağrıda bulunmaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Gazze'de güvenli hiçbir yer kalmadığı vurgulanarak, saldırılar nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insanın yiyecek ve temiz suya erişimi olmadığına, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşullarda yaşamak zorunda olduğuna işaret edildi.

"Gazze'de yaşananlar insan olarak bizi utandırmalı"

ActionAid İspanya'nın Direktörü Cristina Munoz kampanyaya ilişkin "Bu katliamı durdurmak için seslerimizi birleştirmeli ve sesimizi yüksek sesle duyurmalıyız. Tarafları masaya oturtmak ve onlarca yıldır süren işgal ve acılara son vermek için mümkün olan her şeyi yapma sorumluluğumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Videonun yönetmen ve senaristliğini üstlenen Ana Garcia Rico da kampanya ile herkese "bir sesi ve bu sesi duyurabildiği için şanslı olduğunu" hatırlatmak istediklerini belirterek, video fikrinin nasıl çıktığına ilişkin şunları kaydetti:

"Hiçbir şey yapamıyormuşuz gibi görünse de ayrıcalıklı konumumuzdan dolayı düşündüğümüzden çok daha fazla güce sahibiz. Gazze'deki bombardıman sona ermeli. Şahsen tüm gösterilere katıldım ve birçoğu Filistinli olan bu kadar çok sesin nasıl kısıldığını duymak beni gerçekten etkiledi. Bunlar kırılmış, yıkıcı, öfke ve acı dolu seslerdi. Ne kadar büyük bir sorumluluğumuz olduğunu fark ettim. Sessiz kalamayız, Gazze'de yaşananlar insan olarak bizi utandırmalı."

Kampanyanın ActionAid'in faaliyet yürüttüğü İspanya dahil 48 ülkenin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Brezilya, Kenya ve Hindistan'a da ulaşacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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İspanya, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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