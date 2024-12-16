AÇÜ'de Akademik Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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AÇÜ'de Akademik Ödül Töreni Düzenlendi

AÇÜ\'de Akademik Ödül Töreni Düzenlendi

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde akademik unvan alan öğretim üyelerine ödüller verildi.

16.12.2024 14:49
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Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) "Akademik Yükseltme ve Ali Nihat Gökyiğit Akademik Teşvik Ödül Töreni" düzenlendi.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Nihat Gökyiğit Kültür Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversite olarak son yıllarda elde ettikleri başarılar ile gündeme geldiklerini söyledi.

Bilgin, tören ile 2023-2024 yılları içerisinde akademik unvan almış öğretim üyelerine cübbelerini giydirmek ve bilimsel dergilerde yayın yaparak üniversitenin gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarına teşvik ödüllerini sunacaklarını ifade etti.

AÇÜ'nün, Türkiye'nin "Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma" vizyonu doğrultusunda "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" alanında mütehassıs bir üniversite olduğuna değinen Bilgin, "Üniversitemiz eğitim ve akademi alanındaki faaliyetlerine modern donatılarla ve nitelikli eğitim kadrosu ile devam etmektedir. Bilhassa ihtisas sahamız olan tıbbi ve aromatik bitkiler alanında çeşitli projelerle ülke ekonomisine katma değerler kazandıracak ürün ve hizmetlerin üretilmesi noktasında çaba sarf etmekteyiz" diye konuştu.

Bilgin, eğitimde yenilikçi metotların uygulanması ve erişilebilirlik konusunda yapılan çalışmalardan dolayı "Yeşil Bayrak" almayı hak kazanan 8 üniversiteden biri olduklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Artvin Çoruh Üniversitesi dünya üniversitelerinin sürdürülebilirlik performansının yıllık uluslararası düzeyde değerlendiren Green Metrics üniversite sürdürülebilirlik derecelendirmesinde dünyada bin 477 üniversite arasından 473. sıraya, Avrupa'da 340 üniversite arasında 134. sıraya, Türkiye sıralamasında ise 120 üniversite arasından 45. sıraya yükselmiştir. 2023 yılında ise dünyada 1080 üniversite arasından 574. sırada, Türkiye'de ise 98 üniversite arasından 53. sırada yer almıştır."

Çin ve Özbekistan'dan üniversiteler ile iş birliği anlaşması yaptıklarını vurgulayan Bilgin, Erasmus programı kapsamında da Avrupa Birliği ülkelerinden 45 üniversite ile ikili anlaşma sağladıklarını kaydetti.

Bilgin, ödül kazanan öğretim üyelerini tebrik ederek akademik yükseltme alanlara da yeni kadrolarının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Nihat Gökyiğit Akademik Teşvik ödülleri akademisyenlere sunuldu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, artvin, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel AÇÜ'de Akademik Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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