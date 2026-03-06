Adalar Mimoza Festivali... Başkan Akpolat: Bizlere Düşen Görev Çok Nettir: Bu Doğa Mirasını Korumak, Yaşatmak ve Gelecek Kuşaklara Aktarmak - Son Dakika
Adalar Mimoza Festivali... Başkan Akpolat: Bizlere Düşen Görev Çok Nettir: Bu Doğa Mirasını Korumak, Yaşatmak ve Gelecek Kuşaklara Aktarmak

06.03.2026 14:56  Güncelleme: 15:39
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, “Bizlere düşen görev çok nettir: Bu doğa mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Adalar’da yaşamak bir ayrıcalıktır bu ayrıcalık; doğaya sahip çıkmayı, kültürel mirası korumayı ve her alanda üretmeyi gerektirir. Biz de bu bilinçle çalışıyor, Adalar’a yakışan, doğayla uyumlu, katılımcı festivaller düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL)- Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, "Bizlere düşen görev çok nettir: Bu doğa mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Adalar'da yaşamak bir ayrıcalıktır bu ayrıcalık; doğaya sahip çıkmayı, kültürel mirası korumayı ve her alanda üretmeyi gerektirir. Biz de bu bilinçle çalışıyor, Adalar'a yakışan, doğayla uyumlu, katılımcı festivaller düzenlemeye devam ediyoruz" dedi.

Adalar Mimoza Festivali'nin açılışı, Büyükada'daki Anadolu Kulübü'nde düzenlenen törenle yapıldı. Üç gün sürecek festivalin açılış konuşmasını Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat yaptı.

"Adalarımızın simgesi haline gelen, kokusuyla baharı müjdeleyen ve festivalimize adını veren mimoza; yalnızca bir ağaç değil, aynı zamanda umut demektir" diyen Ali Ercan Akpolat, şunları söyledi:"

"Adalarımızın kimliğinin bir parçası olmuştur"

"Martın ilk günlerinde, baharın eşiğinde, sarı mimozaların güneşi andıran ışıltısı altında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Adalarımızın simgesi haline gelen, kokusuyla baharı müjdeleyen ve festivalimize adını veren mimoza; yalnızca bir ağaç değil, aynı zamanda umut demektir, dayanışma demektir, yeniden başlamak demektir. Anavatanı Güneydoğu Avustralya ve Tazmanya olan bu zarif çiçek, rivayete göre 1800'lü yıllarda Adalarımıza getirilmiş; iki yüzyıla yaklaşan yolculuğunda bu topraklarla bütünleşmiş, iklimimize uyum sağlamış ve artık Adalarımızın kimliğinin bir parçası olmuştur."

"Adalar Mimoza Festivali'nin amacı; sadece mimozanın güzelliğini sergilemek değil…"

Bizlere düşen görev ise çok nettir: Bu doğa mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Adalar'da yaşamak bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalık; doğaya sahip çıkmayı, kültürel mirası korumayı ve her alanda üretmeyi gerektirir. Biz de bu bilinçle çalışıyor, Adalar'a yakışan, doğayla uyumlu, katılımcı festivaller düzenlemeye devam ediyoruz. Çünkü biz festivalleri yalnızca eğlence olarak görmüyoruz.

Adalar Mimoza Festivali'nin amacı; sadece mimozanın güzelliğini sergilemek değil, aynı zamanda onu nasıl koruyacağımızı birlikte düşünmektir.

"Doğayı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur"

Biz mimozayı dalında görmek istiyoruz. Dalında sevmek istiyoruz. Hoyratça koparılmasını, ticari bir nesneye dönüşmesini değil; doğanın bir parçası olarak yaşamaya devam etmesini istiyoruz. Doğayı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu festival aynı zamanda bir dayanışma hikayesidir. Adalar'daki sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, ortak akılla ve gönül birliğiyle düzenliyoruz. Bu birliktelik, festivalimizin en kıymetli tarafıdır. Mimozalara olan sevgisi ve koruyucu yaklaşımıyla 'mimozaların annesi' olarak anılan Eva Kent başta olmak üzere, yıllardır bu konuda emek veren tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerine gönülden teşekkür ediyorum.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü saygıyla selamlıyorum"

Adalar Mimoza Düzenleme Komitesi Koordinatörü, Belediye Meclis Başkanvekilimiz Sayın Aytül Ekşiyan'a, komite üyelerimize ve Adalar Belediyemizin emek veren tüm çalışanlarına, organizasyona katkılarından dolayı Exist Etkinlik Planlama Ajansı'na ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Festivalimize destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyemize; kültürel etkinliklerimize ev sahipliği yapan Büyükada Taş Mektep'i yeniden Adalarımıza kazandıran Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Başkanvekili Nuri Aslan'a teşekkür ediyorum. ve özellikle Adalı kadınlarımıza… Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da festival organizasyonunun büyük kısmı kadınların emeğiyle hayata geçti. Fikirleriyle, üretimleriyle, dayanışmalarıyla bu festivali büyüten tüm kadınlara teşekkür ediyor; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü saygıyla selamlıyorum.

"Festivalimizin 8 Mart'ı kapsamasını özellikle istedik"

Mimozayı dalında sevelim. Çünkü mimoza; hem narinliği hem direnci simgeler. Tıpkı kadınlar gibi… Önümüzdeki yıllarda da Adalar Mimoza Festivali'ni daha güçlü, daha katılımcı ve daha coşkulu şekilde sürdürmeye kararlıyız. Dört adamızda konserler, söyleşiler ve atölyelerle dolu bir programımız var. Gelin, bu baharı birlikte karşılayalım. Mimozayı dalında sevelim. Adalarımıza birlikte sahip çıkalım."

Programın ardından Başkan Akpolat, Festival Düzenleme Komitesi üyeleri ve katılımcılarla birlikte Burgazada'daki Madam Marta Koyu'na giderek temsili mimoza fidanı dikimi gerçekleştirdi.

"Dört adada eş zamanlı etkinlikler"

Festival kapsamında bando, ateş gösterisi, sirk performansları, AdaDans ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Zumba Ekibi'nin gösterileri sergilendi. Etkinlikler dört adada eş zamanlı olarak başladı.

Kaynak: ANKA

