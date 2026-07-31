Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen iki kritik operasyonun detaylarını paylaştı. Yapay zeka destekli çalışmalarda vatandaşlara bahis içerikli toplu SMS atan 33 kişi gözaltına alınırken, Ambarlı Limanı'nda piyasa değeri 2,1 milyar lira olan 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adalet, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarının koordinasyonuyla suç örgütlerine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, vatandaşların cep telefonlarına yasa dışı bahis teşvik içerikli mesajlar gönderen bir şebeke çökertildi.

YASA DIŞI BAHSE ÖZENDİREN 33 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zeka destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmalar sayesinde suçluların izi sürüldü. Başta 0850’li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden toplu mesaj gönderdiği tespit edilen 33 şüpheli, İstanbul merkezli olarak başlatılan operasyon sonucunda gözaltına alındı.

AMBARLI LİMANI'NDA 2,1 MİLYAR LİRALIK ZEHİR BASKINI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir diğer kritik soruşturmada ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğünün ortak çalışması devasa bir vurgunu engelledi. Ambarlı Limanı’na yanaşan Çin bayraklı bir gemideki konteynerde yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Güney Asya'dan getirildiği belirlenen konteynerin içerisinde, kötüye kullanımı halinde ciddi tehdit oluşturan ve yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan 3 ton pregabalin maddesi bulundu. Maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu tespit edilen uyuşturucuyla ilgili olarak kontrollü teslimat ve teknik takip gerçekleştirildi. Yapılan operasyonla olayda kullanılan tır muhafaza altına alınırken, suç ağıyla bağlantılı 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak dijital materyallerine el konuldu.

"HİÇBİR SUÇ ODAĞINA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Operasyonları titizlikle yürüten başsavcılıklara, emniyet, jandarma ve gümrük güçlerine teşekkür eden Bakan Gürlek, devletin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Teknolojinin sağladığı tüm imkanları kullanarak suçun ve suçlunun izini sürmeye devam edeceklerini belirten Gürlek, gençleri ve vatandaşları hedef alan hiçbir suç organizasyonuna müsamaha gösterilmeyeceğinin ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde gereken adımların atılacağının altını çizdi.

Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    ben dedim bu sitede kontrol edilmiş sözde son dakika sitesi değil korkudan yazıları paylaşım yapmayan korkak site yazıklar olsun siz takip edilecek bir site değisiniz korkan site 1 0 Yanıtla
  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    gına geldi artık 1 0 Yanıtla
  • deniz memiş deniz memiş:
    Onlar mesaj atıyor diye biz o hırsızlara prim verecek değiliz adalet yerini bulur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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