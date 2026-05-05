Adalet Bakanı Gürlek'ten İzmir merkezli sanal kumar operasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması

05.05.2026 09:25
"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sanal kumar baronları ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonuyla geçit verilmediğini bildirdi.

Her türlü illegal yapıya karşı devletin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz."

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

