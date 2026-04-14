Adalet Bakanı'ndan Yargı Reformu Vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Adalet Akademisi'nin (TAA) eğitim açılış programına katıldı. Yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını dileyen Bakan Gürlek, "Böylesine ulvi bir görevi yerine getirebilmek için üniversite sınavında, fakülte eğitiminizde, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda büyük bir emek sarf ettiniz. Üstün gayretle burada olmaya ve bu eğitimi almaya hak ettiniz. Bu zorlu süreçlerin ardından Adalet Akademimizde alacağınız eğitimlerle mesleğe çok daha donanımlı bir şekilde başlayacağınıza yürekten inanıyorum. Her birinizi, adaletin temsilcisi olma yolunda gösterdiğiniz bu gayret için ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

'DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Adaletin toplumsal huzurun ve barışın en temel teminatı olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, yaşanan adaletsizlikleri ortadan kaldıracak olan kişilerin hakimler ve savcılar olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, "Son 23 yılda yargı sisteminde çok önemli reformlara imza atılmıştır. Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesine yönelik önemli mevzuat değişiklikleri hayata geçirilmiş, aynı zamanda adliyelerimizin fiziki altyapısı ve insan kaynağı önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Bundan 23 yıl önce adliyelerimizin içinde bulunduğu şartlar, bugünle kıyaslanamayacak derecede yetersizdi. Bugünse adliyelerimiz; fiziki imkanları, teknolojik altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle kesinlikle geçmişle mukayese dahi edilemeyecek derecede çok yüksek seviyeye ulaşmıştır. 2002 yılında hakim ve savcı sayımız 9 bin 349 idi. Bugünse bu sayı 26 bin 719'a ulaşmıştır. Yine 2002'de sadece 78 olan adliye sayımız, bugün 400'e ulaşmıştır. Adalet hizmetleri, vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir şekilde sunulmaktadır. Bizler de hep birlikte daha iyisini yapmak için kararlılıkla çalışacağız" diye konuştu.

'ÖRGÜTÜN TAHRİBATINI DOĞRU OKUMAK ÖNEMLİ'

FETÖ terör örgütü mensuplarının yargının içine sızması ve oluşturdukları tahribatın hakim savcı adayları tarafından doğru okunması gerektiğini belirten Gürlek, "Bu örgütün yargı içine sızarak yaptığı tahribatı doğru okumak, sizler için en önemli derslerden biridir. Çünkü bu yapı, sadece kurumlara değil; aynı zamanda adalet, liyakat ve ehliyet gibi asırlardır milletimizin değer verdiği kavramlara da zarar vermeye çalışmıştır. Mesleğe adım atmak üzere olduğunuz bu dönemde güvenilir, sağlam, karakterli ve vakur bir duruş sergilemek sizin en büyük gücünüz olacaktır. Sizler bu değerlere sahip çıkarsanız, hiçbir karanlık yapı, hiçbir kötü niyetli oluşum yargı üzerinde bir daha zemin bulamaz. Bu ilkeleri ne kadar güçlü şekilde benimserseniz hukuk sistemimiz o denli güçlü, güven veren ve etkin bir şekilde olur" dedi.

'ADLİYE KAPISI, ADALETİN VE EŞİTLİĞİN KAPISIDIR'

Adliye kapısından giren her vatandaşın adalete güven duyması gerektiğini belirten Bakan Gürlek, "Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır. O kapıdan içeri giren her vatandaşımız, 'Ben burada adaleti bulacağım' diyebilmelidir. Adalete ihtiyacı olan her vatandaş, karşınıza geldiğinde size güvenmeli ve sizin vereceğiniz karara inanmalıdır. Vicdanınız eşliğinde doğru karara ulaşabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her türlü imkanı sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Sizlerin adil, etkin ve hızlı yargı süreçlerini yürütürken tek arzumuz, görevinizi en iyi şekilde yerine getirmeniz ve hiçbir zorlukla karşılaşmamanızdır" diye konuştu.