Adalet Bakanı Tunç, Beylikdüzü'ndeki Taşlı Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç, Beylikdüzü'ndeki Taşlı Saldırıyı Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına düzenlenen taşlı saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "Şiddeti önlemek, teröristleri bu ülkeden temizlemek için üstün gayret söz konusu. Güvenlik güçlerimiz saldırganı yakalamak için çalışma yapıyorlar.

17.11.2024 18:47
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına düzenlenen taşlı saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "Şiddeti önlemek, teröristleri bu ülkeden temizlemek için üstün gayret söz konusu. Güvenlik güçlerimiz saldırganı yakalamak için çalışma yapıyorlar. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından hızlı şekilde soruşturma başlatıldı. Saldırganların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Kısa süre içerisinde yakalanacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Bartın'da AK Parti'nin merkez ilçe ve Amasra 8'inci olağan kongrelerine katılan Tunç, Amasra ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin çıkışında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılmasına ilişki soru üzerine Tunç, saldırıyı kınadıklarını ve lanetlediklerini dile getirdi.

Şiddeti önlemek, teröristleri bu ülkeden temizlemek için üstün gayretin söz konusu olduğunu vurgulayan Tunç, "Güvenlik güçlerimiz saldırganı yakalamak için çalışma yapıyorlar. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından hızlı şekilde soruşturma başlatıldı. Saldırganların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Kısa süre içerisinde yakalanacağını tahmin ediyoruz. Ben buradan, Beylikdüzü İlçe Başkanı'mızın şahsında teşkilat mensuplarımıza, Beylikdüzü halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adli soruşturmayı da takip ediyoruz." diye konuştu.

"Arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım"

Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "hakkındaki davanın hakiminin başka bir ile gönderildiği" yönündeki açıklamasına karşı ise şu ifadeleri kullandı:

"Bunların ne söylediklerinden kendilerinin de haberi yok. Sürüldüğünü iddia ettiği hakim, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı mahkemede hakimin reddi talebinde bulundukları hakim. Yani 'Bu hakim bizim davamıza bakmasın' diye dilekçe verdikleri, reddihakim yaptıkları hakimin, başka bir sebeple Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından başka bir yere tayinini, sanki davanın hakimini sürdüler şeklinde değerlendirmek tamamen abesle iştigal, mantık dışı bir yorumlama. Yani buna cevap vermeye bile değer bulmuyorum ama maalesef bunlar oluyor."

"Arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım." diyen Tunç, "Seçildiği günden bu yana maalesef bu tür abesle iştigalleri görüyoruz. Özellikle yargıya yönelik en son söyledikleri sözleri reddediyoruz. Türk yargısına kimse hakaret edemez. Yargımız tarafsız ve bağımsızdır. Anayasa'mızın 138. maddesi çerçevesi içerisinde yargı makamlarına hiç kimse talimat veremez, emir veremez, yargı makamları da hiçbir talimatı dikkate almaz." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, hukuk endeksleri üzerinden yargıya yönelik açıklamalar hakkındaki yorumunda, bunların objektif kriterlere göre oluşturulmuş endeksler olmadığını belirtti.

"Hukuka güven endeksi dediğimiz, özellikle muhalefetin sürekli ısıtıp ısıtıp gündeme getirdiği, Türkiye'nin hukuk endeksinde dünyanın geri sıralarında olduğunu söylemeleri bir kere Türkiye gerçekleriyle bağdaşır durum değil." diyen Tunç, bu endeksleri düzenleyenlerin, masa başında nasıl bu endeksleri düzenlediklerini, Türkiye'de kimlerle konuştuklarını ve Türkiye'de hangi anketlere dayandıklarını çok iyi bildiklerini söyledi.

"170 gazeteciyi öldüren İsrail, basın özgürlüğünde Türkiye'nin önünde olacak, öyle mi?

Tunç, endeksin, eski ABD Barolar Birliği Başkanı'nın kurduğu dernek tarafından oluşturulduğunu bildirerek, "Dünya Adalet Projesi. Bu dernek bağışlarla yürüyor. Bağışları yapanlar da ilgili kurum, kuruluşlar. Birinci bağışçı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı. İkinci, üçüncü, dördüncü bağışçılar ilk 20, ilk 50'ye baktığınız zaman bağış yapanın daha ön sıralarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla parayla sıralama belirleyen bir endeksi burada baz alıp Türk yargısını karalamaya çalışmak bir kere hadsizliktir. Biz buna müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Türk yargısının, 15 Temmuz'da nasıl milletin yargısı olunduğunu gösterdiğini vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Birilerinin, vesayetçi anlayışın arka bahçesi olmaktan nasıl kurtulduğunu Türk yargısı göstermiştir. O nedenle Yassıada yargısını, 27 Mayıs yargısını, 12 Eylül yargısını, 28 Şubat yargısını özleyenler bu endeksleri baz alarak Türk yargısını yıpratamazlar, millet de buna müsaade etmez. Aynı şekilde basın özgürlüğü. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye'nin İsrail'den daha geride olduğunu söyleyebiliyorlar. Yahu el insaf. 7 Ekim'den bu yana çocukları, kadınları katleden, 50 bine yakın insanı şehit eden, 100 binden fazla insanı yaralayan, yerinden yurdundan eden ve orada gazetecilik faaliyeti yapan 170 gazeteciyi öldüren İsrail, basın özgürlüğünde Türkiye'nin önünde olacak, öyle mi?

Böyle bir şey var mı? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu endeksler maalesef masa başında, objektif kriterlere dayanmayan, tamamen metodolojisi farklı, sadece Türkiye'yi karalamaya yönelik sıralamalar yaparak algı oluşturmaya yönelik endeksler. Biz milletimizin refahı için, milletimizin adalet hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türk yargısını da hiç kimse bu şekilde hadsiz sözlerle karalayamaz, buna müsaade etmeyiz."

Yenidoğan Çetesi'yle ilgili soruya ilişkin, soruşturmanın davaya dönüştüğünü ve ilk duruşmanın bu hafta gerçekleşeceğini anımsatan Tunç, "Burada özellikle iddianamede ortaya çıkan bazı hususlar var ve bu hususlar mahkeme tarafından iddianame kabul edildi. Şimdi yargılama süreci. Hep beraber yargılama sürecini takip edeceğiz ve bu hafta ilk duruşmalar gerçekleşir, savunmalar alınır ve sonrasında da yargı süreci devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç, Beylikdüzü'ndeki Taşlı Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

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