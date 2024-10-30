Adalet Bakanı Tunç\'tan Ahmet Özer\'in Gözaltına Alınmasıyla İlgili Açıklama

Güncel

(TBMM) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu bir soruşturma. Bu soruşturmanın tabii ki neticesini beklemek gerekir. Dosyadaki delilleri bilmeden, içeriği bilmeden konuşmak doğru olmaz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin soruya Yılmaz, şu yanıtı verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu bir soruşturma. Bu soruşturmanın tabii ki neticesini beklemek gerekir. Dosyadaki delilleri bilmeden, içeriği bilmeden konuşmak doğru olmaz. Dolayısıyla dışarıda yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmeler. Bu bir soruşturma. Bu soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Soruşturmanın neticesine göre yargı en doğru kararı verecektir. Yargıya güvenelim."

"Sanık avukatları hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulunmuşlar"

Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, "Ahmak davası"nda hakimin "mevzuata ve ilke kararnamelerine aykırı olarak" görev yerinin değiştirildiği iddiasıyla Birinci Daire üyeleri hakkında "inceleme ve soruşturma" yapılması istemiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvurmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"O hakimle ilgili daha önce de tartışma konusu olmuştu. O davada sanık avukatları hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulunmuşlar. Reddi hakim talebinde bulundukları bir hakimle ilgili bu sefer HSYK'nın gerçekleştirmiş olduğu bir nakil kararını eleştirmeleri mantıklı değil. Zaten o hakimi kendileri reddetmişlerdi. Bugün çıkıp HSYK'nın bu hakimi görevden aldığı şeklindeki yorumlar doğru değil, bir çelişki."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumuna "şaibeli" yönündeki ifadeleri konusunda ise Tunç, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokrasiyi güçlendiren, Cumhuriyet'i güçlendiren bir sistemdir. Halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği, yasamayı belirlediği bir sistem. Referanduma şaibeli demek bir kere demokratik bir tavır değil millete hakarettir çünkü millet onay vermiştir. Milletin onay verdiği bir konuya şaibeli demek hiçkimseye yakışmaz" şeklinde konuştu.