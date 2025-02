Adalet Bakanı Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Filistin konusundaki sözlerine ilişkin, "CHP Genel Başkanı'nın, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gücünü milletten alan, haksızlıklar karşısında asla susmayan güçlü bir lider olduğunu belirtti.

"CHP Genel Başkanı'nın, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir." açıklamasını yapan Tunç, şunları kaydetti:

" İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları sürerken, vatanlarını savunan Hamas'a 'terör örgütü' diyenlerin, siyasi hayatı boyunca Filistin davasını her platformda savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda olumsuz tek kelime bile etmesi ciddiyetsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin'in bağımsızlığı için en net ve cesur duruşu sergileyen liderdir. İsrail'in zulmüne her platformda karşı çıkmış, Gazze'de katledilen masumların hakkını savunmuştur."

Tunç, "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek mazlumların sesi olan Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil, tüm mağdurların umudu olduğunu belirterek, "Türkiye olarak, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.