Adalet Bakanı Tunç'tan "Yenidoğan Çetesi" Açıklaması: "İddianame Mahkeme Tarafından Değerlendiriliyor"

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(ANKARA)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından değerlendirildiğini bildirdi. Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame hazırlığının son aşamaya geldiğini bildiren Tunç, "İddianame tahminimize göre bu hafta Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Yenidoğan çetesine" ilişkin bir soru üzerine Tunç, şöyle konuştu:

"2023 yılının 27 Mart tarihinde CİMER'e bir vatandaşımızın ihbarıyla başlayan bir süreç oldu. İstanbul'daki bazı özel hastanelerde yenidoğan bakım üniteleriyle ilgili bir şikayet oldu. Bir soruşturma başlatıldı, hem idari hem de adli soruşturma olarak suç duyurusunda bulunuldu. Bir takım araştırmalar yapılınca soruşturma derinleştirildi. Bu süreç çerçevesinde deliller toplandı bu deliller toplanırken de savcılığımız sağlık müdürlüğüyle de irtibat halinde oldu.

Soruşturmanın gizli yürütüldü. Bir yıllık araştırma ve soruşturmanın neticesinde 26 Nisan 2024 tarihinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü doktor 18'i hemşire, 112 hasta görevlisi de var. Toplamda 22 kişi tutuklandı. 11'i doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. O günden bu yana iddianame ile ilgili hazırlıklar devam etti ve bu süreç içerisinde iddianame hazırlığı tamamlandıktan sonra da iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş durumda. Soruşturmayı yürüten savcıyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bir tehdit durumu oldu, onunla ilgili de ayrıca soruşturma açıldı.

"Devlet bebek ölümlerine müsaade etmez"

Şu anda mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında, değerlendirildikten sonra yargılanması kişileri kamuoyu tarafından görmüş olacağız ama şu anda bekleyeceğiz. Suç kayıtlarının, delillerin neler olduğunu mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra görebileceğiz. Ben bir baba olarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gerek kamu gerek özel hastanelerde bebeklerin ölümüne müsade etmez. Kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soruşturmanın titizlikle devam ettirilmesi talimatını verdiğini söyleyen Tunç, "Zaten süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu konuda iddianameyi değerlendirme hususunu hep beraber takip edeceğiz. İddianame kabul edildikten sonra gizlilik ortadan kalkacak ve kamuoyu iddialarla ilgili suçlanan kişileri görmüş olacak" dedi.

Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verirse, şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan res'en başlatılan soruşturma hakkında da konuşanTunç, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler bir kere kabul edilemez. Çok çirkin, hakaret içeren sözler. Siyasetin temiz bir dille yapılması lazım... Kendi siyasi partisindeki durum nedeniyle belki gündemde kalmak için Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışıksız, çirkin ve terbiye dışı sözlerle hakaretler ediyorsunuz, kendiniz gündemde kalmak için yapıyorsunuz ama bu suçtur, hakaret suçtur. Önceki dosyalarda var, çok fazla hakaret dosyası var" diye konuştu.

"Narin Güran iddianamesi tahminen bu hafta Ağır Ceza Mahkemesine sunulacaktır"

Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülün soruşturmada sona yaklaşıldığını belirterek, "Bu hafta iddianame mahkemeye sunulur. Burada da kapsamlı araştırma, delil toplama çalışması yapıldı. İddianame tahminimize göre bu hafta Ağır Ceza Mahkemesine sunulacaktır" ifadesini kullandı.