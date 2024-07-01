Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayrımcılık ve nefret dili amacına ulaşamayacak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletin arasına nifak tohumları ekmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağını ifade etti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.

Çocuk ve ailesinin ise devlet koruması altında olduğunu belirten Tunç, Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletin birliğini ve ülkenin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmaların sürdürüldüğünü, gözaltı kararlarının verildiğini aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Bakan Tunç, "Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.