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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da eniştesinin cenazesine katıldı - Son Dakika
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da eniştesinin cenazesine katıldı

Bakan Tunç'un İstanbul Pendik'te yaşayan halası Kezban Şahin'in eşi Adil Şahin, dün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, bu sabah memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyüne getirildi. Şahin için ikindi vakti Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bakan Tunç da katıldı. Tunç, Şahin'in yakınlarına taziyede bulundu. Kılınan namaz sonrası Şahin'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

14.01.2024 - 18:43,
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da eniştesi Adil Şahin'in (85) cenazesine katıldı.

Bakan Tunç'un İstanbul Pendik'te yaşayan halası Kezban Şahin'in eşi Adil Şahin, dün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, bu sabah memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyüne getirildi. Şahin için ikindi vakti Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bakan Tunç da katıldı. Tunç, Şahin'in yakınlarına taziyede bulundu. Kılınan namaz sonrası Şahin'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın\'da eniştesinin cenazesine katıldı
Kaynak: DHA
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Yılmaz Tunç, Pendik, Bartın, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da eniştesinin cenazesine katıldı - Son Dakika
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