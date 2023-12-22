Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, emekli öğretmen Hasan Ayvaz\'ın cenaze törenine katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz'ın 70 yaşında vefat eden babası Hasan Ayvaz'ın cenaze törenine iştirak etti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Hasan Ayvaz için Bartın Aladağ Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan Bakan Tunç, Ayvaz'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

Ayvaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Halatçıyaması Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Ayvaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, daire müdürleri ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.