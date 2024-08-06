Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Instagram'ın uymadığı hangi katalog suça giriyor? - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Instagram'ın uymadığı hangi katalog suça giriyor?

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Instagram’ın uymadığı hangi katalog suça giriyor?” sorusuna yanıt vermedi ve “Onu BTK ilgili şirkete bildirmiştir. Dolayısıyla onlarda o konuda savunmalarını yapacaklardır. Eğer o içerikleri kaldırırlarsa zaten sorun ortadan kalkar” dedi.

06.08.2024 12:36
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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Instagram'ın uymadığı hangi katalog suça giriyor?" sorusuna yanıt vermedi ve "Onu BTK ilgili şirkete bildirmiştir. Dolayısıyla onlarda o konuda savunmalarını yapacaklardır. Eğer o içerikleri kaldırırlarsa zaten sorun ortadan kalkar" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir toplantının ardından gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı bir kez daha kınadığını ifade eden Tunç, olayla ilgili soruşturmada bir kişinin tutuklandığını açıkladı ve "Özellikle sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında olay farklı anlatıldı. Baştan teyit etmeden tek taraflı şekilde olayı sunmamak gerekiyor. Doğruluğunu tespit edip ona göre yayın yapmak gerekiyor. Sonradan özür dilemek zorunda kalınıyor. Basın açısından tatsız bir durum" dedi.

Türkiye'den müdahillik dilekçesi

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in yargılandığı davaya Türkiye'nin yarın müdahillik dilekçesini sunacağını hatırlatan Tunç, "Türkiye her platformda adaleti savunmaya devam edecek. Uluslararası kurumlar Filistin konusunda etkisiz kaldı. Hakkında yakalama kararı olan Netanyahu ABD'de alkışlandı. Müdahale dilekçesi UAD'ye verilecek, etkili hazırlık yapıldı" ifadelerini kullandı.

"BTK'nın yayın durdurma yetkisi var"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram'ı kapatması konusunda konuşan Tunç, "Kanunda sayılan katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayını durdurma yetkisi BTK'ye verilmiş bir yetkidir. Bunu hangi gerekçeyle aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarması talebinde bulunuyor çıkarmadığı takdirde de yayını durdurma yetkisi var" dedi.

"Sosyal medya şirketleri, Türkiye Cumhuriyeti kararlarına uymak zorundadır"

Tunç, şunları söyledi:

"BTK'nın gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak. Hiç kimsenin bir ayrıcalığı yok. Ulaştırma Bakanımızın da yaptığı açıklamalara göre henüz bu yayınların açık olduğu ve Instagram'ın da bu yüzden açılma gibi bir hususunun olmadığı söylendi. Savunma alınacak ve sosyal medya şirketleri de Türkiye Cumhuriyet kararlarına uymak zorundadır. Basın özgürlüğüne sonuna kadar varız ama bu yolla suç işlenmesinin önlenmesi de devletin bir görevidir."

"Eğer o içerikleri kaldırırlarsa zaten sorun ortadan kalkar"

Bir gazetecinin, Instagram'ın kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "hangi katalog suçlara" girdiğini sorması üzerine de şunları söyledi:

"Orada sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husus çok önemli. Özellikle Heniyye'nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu. Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Eğer siz sosyal medya şirketleri olarak bazı paylaşımlara izin verecek bazı paylaşımlara izin vermeyecekseniz o zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Dolayısıyla eğer siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız, sansüre karşıyım diyorsanız o zaman o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının hassasiyetine uygun yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak burada hizmet verirken bir kazanç sağlıyorsunuz, bunun vergisini vermek zorundasınız bu bir. Bu hizmeti verirken neden yararlanıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin size sunduğu imkanlardan faydalanıyorsunuz; uydusundan, kablosundan yararlanıyorsunuz. Burada verdiğiniz hizmet sonucunda da benim kurallarım geçerli derseniz o zaman herkesin kurallarının geçerli olduğu bir yerde hukuk devletinden bahsetmek mümkün olabilir mi? Hangi katalog suç olduğunu BTK ilgili şirkete bildirmiştir. Dolayısıyla onlarda o konuda savunmalarını yapacaklardır. Eğer o içerikleri kaldırırlarsa zaten sorun ortadan kalkar."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Instagram\'ın uymadığı hangi katalog suça giriyor?
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Instagram'ın uymadığı hangi katalog suça giriyor? - Son Dakika

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