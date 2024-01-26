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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail, insanlık suçuna son vermelidir - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail, insanlık suçuna son vermelidir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına acilen uyulması gerektiğini belirtti. Tunç, İsrail'in Filistin'de yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu vurgulayarak, uluslararası mekanizmanın kararın uygulanması için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail, insanlık suçuna son vermelidir
26.01.2024 - 16:19,
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, " İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir" dedi.

Bakan Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle 'soykırım' suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında açılan davada verdiği karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tunç, "İsrail'in 'Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararı vermesi, Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumludur. İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir. 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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