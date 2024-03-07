Adalet Bakanı: Türkiye\'de hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik vardır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Birileri 'Türkiye'de hukuki güvenlik yok, öngörülebilirlik yok.' diye kara propaganda yapsa da bunun hiçbir aslı ve astarı yoktur. Birkaç böyle siyasallaştırdıkları davaları öne çıkararak, Türkiye'de hukuki güvenliğin olmadığı, Türkiye'de hukuki öngörülebilirliğin, yatırım ortamının olmadığı yönündeki kara propagandalara milletimiz de inanmıyor ve Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı sermaye de buna inanmıyor." dedi.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Creavit AR-GE Merkezi açılış töreninde konuşan Tunç, ülkenin sanayi alanında son yıllarda kalkınmasını, ilerlemesini sürdürürken, AR-GE ve inovasyona da büyük önem verildiğini söyledi.
Tunç, şirketlerin, şehirlerin, ülkelerin AR-GE ve inovasyona önem verdiği ölçüde rekabetçi olduğuna işaret ederek, Zonguldak'ın da Filyos endüstri bölgesiyle öne çıktığını görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Bakan Kacır'ın, ülkenin 22 yılda sanayi ve teknoloji alanındaki gelişimini anlattığını aktaran Tunç, şunları kaydetti:
"Gurur duymamak mümkün değil. Bundan 22 yıl önce AR-GE ve tasarım noktasında hiç firma yokken bugün 1600'lere ulaşması; gelişmenin, kalkınmanın göstergesi. Organize sanayi bölgelerimizin sayısının artması, organize sanayi bölgelerimizdeki fabrikaların çoğalması, bölgemizde de bunların örneklerinin artarak devam etmiş olması hepimizin malumu. Türkiye genelinde 2002'ye göre organize sanayi bölgelerinde 3 kat artış söz konusu. Yine uluslararası liman sayısı bakımından 2-3 kat, tersane sayısı bakımından yine 3 kat, havalimanı sayısı bakımından 2 kattan fazla artış söz konusu. Ulaşım, demir yolu, kara yolları tüm bunları anlatmama gerek yok. Nereden nereye gelindiğini, ne kadar büyük mesafe alındığını hepimiz biliyoruz."
Tunç, kalkınmanın, sanayileşmenin, teknolojinin en önemli temelinin eğitim olduğuna dikkati çekerek, derslik ve üniversite sayılarında kat kat artışlar söz konusu olduğunu ifade etti.
Türkiye ekonomisinin 3-4 kat büyüdüğünü belirten Tunç, bunun tüm alanlardaki olumlu etkisinden bahsetti.
"Milletimiz 22 yıldan bu yana güvene, gelişmeye, kalkınmaya destek verdi"
Bakan Tunç, istikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkenin 81 vilayetini eserlerle donatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin demokrasi standardını da yükseltmenin gayretinde olduklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Temel hak ve özgürlük alanını daha da genişletti. Hak arama hürriyetini, hak arama yollarını yaptığımız mevzuat ve anayasa değişiklikleriyle alabildiğine genişlettik, demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendirdik. Birileri 'Türkiye'de hukuki güvenlik yok, öngörülebilirlik yok.' diye kara propaganda yapsa da bunun hiçbir aslı ve astarı yoktur. Birkaç böyle siyasallaştırdıkları davaları öne çıkararak, Türkiye'de hukuki güvenliğin olmadığı, Türkiye'de hukuki öngörülebilirliğin, yatırım ortamının olmadığı yönündeki kara propagandalara milletimiz de inanmıyor ve Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı sermaye de buna inanmıyor. Rakamlar ortada. Türkiye'ye gelen yabancı sermaye miktarı, doğrudan yabancı sermaye miktarı 2002'de sadece 15 milyar dolardı. Bugün bu rakam 262 milyar doları geçti. Türkiye'de yabancı yatırımcı hukuka güvenmese, öngörülebilirlik olmasa 15 milyardan 262 milyara doğrudan yabancı sermaye çıkabilir miydi?"
Türkiye'ye 2002'de doğrudan yabancı sermaye getiren şirket sayısının 5 bin 600 olduğunu aktaran Tunç, "Bugün bu sayı 80 bin 500'ü aştı. Türkiye'ye güven olmasa Türkiye'de hukuk olmasa öngörülebilirlik olmasa yabancı şirketler Türkiye'ye yatırım yapılabilir miydi? İşte bu kara propagandayı yapanlar; maalesef Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin, sanayi gelişmesin, kalkınma hızı azalsın ve siyaseten de zor durumda kalsın iktidar ve sıra da bize gelsin diye düşünseler de milletimiz gerçekleri gördüğü için de 22 yıldan bu yana bu güvene destek verdi, gelişmeye destek verdi, kalkınmaya destek verdi." ifadelerini kullandı.
Tunç, bölgenin doğal gaz keşfiyle enerji üssü olmaya devam edeceğini belirterek, endüstri bölgesinde oluşturulacak parsellere, yeni organize sanayi bölgelerine gelecek yatırımcılarla istihdamın artacağını kaydetti.
Bölgeye katkı sunan sanayicilere, yatırımcılara teşekkür eden Tunç, her zaman yatırımcıların destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Bundan sonra da ülkenin gelişmesi, kalkınması için "önce insan" diyerek, refahı artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Tunç, "İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmet siyasetiyle icraatlarla donattık. Yeterli görmüyoruz, daha fazlasına bu millet layık. Çünkü bu millet 22 yıldan bu yana demokrasi mücadelesinde hep Türkiye'ye, Türkiye Yüzyılı'na omuz verdi. O nedenle milletimize biz şükran borçluyuz. Türkiye Yüzyılı'na omuz veren milletimizle beraber gençlerimizle beraber inşallah ülkemizi şehirleriyle köyleriyle beldeleriyle daha müreffeh hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı: Türkiye'de hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik vardır - Son Dakika
Esenyurt'ta eşini psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayarak intihara mecbur bıraktığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 'başkasını intihara yönlendirme' suçundan 6 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluğu devam edecek.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İsrail'in saldırıları ve kıtlık nedeniyle bebeklerin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'ne insani yardımlar havadan indiriliyor. İnsani yardım paketlerinin indirildiği bölgede enkazlar ve siyah dumanlar dikkat çekiyor. Gazze'de yetersiz beslenme ve susuzluktan ölenlerin sayısı 20'ye ulaşmış durumda. Birleşmiş Milletler, Gazze'de 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yakıt tankerinin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı yağışın ardından çakan şimşekler arasında bir yıldırımın yere düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sakarya'da hayata geçirilen Engelli Sistemi (EVABİS) projesi kapsamında, yaklaşık 11 bin engelliye afet eğitimi verilecek. AFAD İl Müdürlüğü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Afet Gönüllüleri Derneği tarafından başlatılan proje ile engelli bireylere, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verilecek. Bu sayede arama kurtarma ekipleri, engelli vatandaşlara en kısa sürede ulaşabilecek.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda A.B, O.B, H.B.B. ve İ.Ç.Y. isimli şüpheliler yakalandı ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde düzenlenen bir söyleşide, savaş muhabiri olma hedefinden vazgeçip başka bir meslekte insanların hayatını güzelleştirmeye çalıştığını belirtti. Yiğitbaşı, kadınların aile ve iş arasında başarılı olabileceğini vurgulayarak, toplumda ön yargıların azalması için doğru ve adil olmanın önemine değindi. Ayrıca, üniversite döneminde sivil toplum kuruluşlarında görev almanın önemine dikkat çekti ve öğrencilere farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini önerdi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi. Kayakçılar, jandarma ekipleri eşliğinde Türk bayrağı ile zirveden inerek Cumhuriyet Başsavcısı'na bayrak teslim etti. Ayrıca çocuklara oyuncak dağıtıldı ve kar motorları ile kayak merkezinde gezdirildi. Programa çeşitli yetkililer de katıldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde esnaf ziyaretleri yaparak partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. İnce, vatandaşlara hitap ederken adil belediyecilik, şeffaflık ve kirli ilişkiler olmadığını vurguladı. Ayrıca, iktidarı değiştirmek için önce muhalefeti değiştirmek gerektiğini belirterek Memleket Partisi'nin üçüncü bir yol olduğunu ifade etti.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, binlerce kişiye ekmek kapısı olacak Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi için yer tespitinin yapıldığını müjdeledi. Nazilli'de 20 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen ve Sümerbank'ın 5 katı büyüklüğünde bir alana kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yer tespiti yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?