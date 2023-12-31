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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin sivil bir anayasaya kavuşması için çalışmaları yoğunlaştıracağını belirtti - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin sivil bir anayasaya kavuşması için çalışmaları yoğunlaştıracağını belirtti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yıl mesajında, ülkenin darbe anayasasından kurtulması ve insanı önceleyen, demokratik, kuşatıcı, sivil bir anayasaya sahip olması için çalışmaların daha da yoğunlaştırılacağını ifade etti. Ayrıca, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam edeceklerini, terörle mücadeleye taviz vermeden milletin huzurunu ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini ve adaletin savunucusu olarak mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulması için çalışacaklarını vurguladı. Hukukun üstünlüğünü koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ve Cumhuriyetin 100. yılını geride bırakırken, ikinci yüzyılın Türkiye'nin adaletin yüzyılı olması için çalışacaklarını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye\'nin sivil bir anayasaya kavuşması için çalışmaları yoğunlaştıracağını belirtti
31.12.2023 - 17:11,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizi darbe anayasasından kurtararak, insanı önceleyen, demokratik, kuşatıcı, sivil bir anayasaya kavuşması için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Tunç, yeni yıl mesajında, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmaya, yıkılan şehirleri yeniden imar ve inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

Milletin birlik ve beraberliğine kasteden şer şebekeleri ve terör örgütleriyle mücadeleden asla taviz vermeden yeni yılda da milletin huzuru ve ülkenin güvenliği için çalışmayı sürdüreceklerini aktaran Tunç, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulması için her zaman hakkaniyet ve adaletin savunucusu olacaklarını kaydetti.

Hukukun üstünlüğünü koruyacak, adalete olan güveni daha da arttıracak, temel hak ve özgürlükleri, insan onurunu en üst seviyede tesis edecek düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi darbe anayasasından kurtararak, insanı önceleyen, demokratik, kuşatıcı, sivil bir anayasaya kavuşması için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakırken, ikinci yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak ve bu yüzyılın aynı zamanda adaletin yüzyılı olması için tüm gayretimizle çalışacağız."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yılmaz Tunç, Deprem, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin sivil bir anayasaya kavuşması için çalışmaları yoğunlaştıracağını belirtti - Son Dakika


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