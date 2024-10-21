ADANA 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası: Cehennem ateşinde yansın - Son Dakika
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ADANA 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası: Cehennem ateşinde yansın

ADANA 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası: Cehennem ateşinde yansın

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet (25) ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "Cehennem ateşinde...

21.10.2024 16:57
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet (25) ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "Cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Tek temennimiz. Bizim ellerimiz onun yakasında olacak" dedi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimin mimarı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, dün ABD'de öldü. Gülen'in ölüm haberi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınlarının buruk da olsa sevinç yaşamasına neden oldu. Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, elebaşının ölüm haberini Adana'nın Pozantı ilçesindeki yayla evinde aldı.

'İNŞALLAH AHİRETTE CEZASINI ÇEKECEK'

Şehit aileleri olarak hem sevindiklerini hem de üzüldüklerini dile getiren Oruç, "Sevinmemizin sebebi bu hain pislik ortalıktan temizlendi. 251 şehidimiz huzurlu ve mutlular. Ancak bir yandan üzülüyoruz. Çünkü cezasını burada çekmedi. İnşallah ahirette cezasını çekecek. Bu şerefsiz, kötü insan geberip gitti. Bu öksüzlerin, yetimlerin ve şehitlerin hakkı üzerinde var. Gelinimin, torunumun hakkı var. Haklarımızı helal etmiyoruz. Rabb'im inşallah ahirette bunu hesap veremeyenler arasında tutar. Haberi ilk aldığımız anda çok sevindik. Bu adam inşallah ahirette cezasını çekecek. Yetimlerin, öksüzlerin hakkı üzerinde. Rabb'ime orada hesap verilecek ama inşallah bu hesap veremeyenlerden olur. Cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Tek temennimiz. Bizim ellerimiz onun yakasında olacak" dedi. (DHA

HABER: ADANA-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ADANA 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası: Cehennem ateşinde yansın - Son Dakika

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