Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer'den Atatürk'ün Adana'ya Gelişinin 103'üncü Yılında Anma Mesajı

15.03.2026 12:28  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk'ün kente gelişinin 103'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, " Mustafa Kemal Atatürk, Adana'ya her geldiğinde bizleri onurlandırmış, sonrasında milli mücadele verme hissinin Adana'da oluştuğunu söylemesi ise sonsuza kadar taşıyacağımız gururu bizlere bahşetmiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Geçer, 15 Mart Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bu tarihten önce Adana'ya iki kez gelmiştir. 15 Mart 1923'te Adana'ya gelmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Adana'mız Kurtuluş Savaşı'nda önemli işler başarmıştır."

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; 'Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur' diyerek Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı vermeye Adana'da, Adanalılardan aldığı güçle karar verdiğini ifade etmiştir. Şehrimizin Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ile ilgili ikinci önemli rolü ise TBMM'nin işgalci güçlerce ilk kez tanınmasıyla ilgilidir. Fransızlarla savaşı kazanan milis kuvvetler, onları Adana da ilk barış anlaşmasına zorlar. Yani TBMM'nin işgal güçlerince ilk kez tanınması, Adana'da kazanılan zafer sonucu olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, Adana'ya her geldiğinde bizleri onurlandırmış, sonrasında milli mücadele verme hissinin Adana'da oluştuğunu söylemesi ise sonsuza kadar taşıyacağımız gururu bizlere bahşetmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 14:01:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.