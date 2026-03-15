Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer'den Atatürk'ün Adana'ya Gelişinin 103'üncü Yılında Anma Mesajı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk'ün kente gelişinin 103'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, " Mustafa Kemal Atatürk, Adana'ya her geldiğinde bizleri onurlandırmış, sonrasında milli mücadele verme hissinin Adana'da oluştuğunu söylemesi ise sonsuza kadar taşıyacağımız gururu bizlere bahşetmiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Geçer, 15 Mart Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bu tarihten önce Adana'ya iki kez gelmiştir. 15 Mart 1923'te Adana'ya gelmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Adana'mız Kurtuluş Savaşı'nda önemli işler başarmıştır."

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; 'Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur' diyerek Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı vermeye Adana'da, Adanalılardan aldığı güçle karar verdiğini ifade etmiştir. Şehrimizin Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ile ilgili ikinci önemli rolü ise TBMM'nin işgalci güçlerce ilk kez tanınmasıyla ilgilidir. Fransızlarla savaşı kazanan milis kuvvetler, onları Adana da ilk barış anlaşmasına zorlar. Yani TBMM'nin işgal güçlerince ilk kez tanınması, Adana'da kazanılan zafer sonucu olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, Adana'ya her geldiğinde bizleri onurlandırmış, sonrasında milli mücadele verme hissinin Adana'da oluştuğunu söylemesi ise sonsuza kadar taşıyacağımız gururu bizlere bahşetmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."