Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bize böyle eşsiz bir zafer yaşatan ve vatan bırakan Başkomutan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor, ulvi hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Beleidye Başkanı Zeydan Karalar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Karalar mesajında, şunları kaydetti:

"1. Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere, Fransa ve İtalya; İstanbul'u, Anadolu'yu işgal etmiş, Türk Milleti'ni esir etmek, yaşam alanı bırakmamak, kaynaklarını sömürmek için harekete geçmişlerdi. Yunanistan'ın da İzmir'i işgal ederek Anadolu'nun içlerine ilerlemesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapıyorlardı. Bütün dünya her şeyin bittiğini ve Osmanlı İmpatorluğu'nun çöküşünün ardından artık Türklerin bir daha ayağa kalkamayacağını düşünüyordu. Fakat Türk Milleti'nin içinden Mustafa Kemal Atatürk gibi bir önderin çıkıp, tarihe şekil vereceğini kimse tahmin etmemişti.

Mustafa Kemal Atatürk İstanbul işgal edildiğinde ve denizin düşman savaş gemileriyle kaplandığını gördüğünde 'Geldikleri gibi giderler' diyerek, milletine olan güvenini ilk andan itibaren ortaya koymuş, Kurtuluş Savaşı'nın verileceğine ve başarılı olacağına inancını açıklamıştı. Mustafa Kemal Atatürk, kendisinde Kurtuluş Savaşı verilmesi hissiyatının Adana'da oluştuğunu da tarihe sonradan not düşmüştü.

Mustafa Kemal Atatürk bütün yurtta direniş başlatıp Kurtuluş Savaşı'na giriştiğinde hareketin başarılı olacağını beklemeyenler çoğunluktaydı. İç ve dış düşmanlarla aynı anda savaşan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayı Milliye Ordusu'nun Ankara yakınlarına kadar ilerleyen Batı destekli Yunan Ordusu'na yönelik başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de nihai zaferle sonuçlanmış ve Yunan Ordusu Türk topraklarından çıkarılmıştı. Böylece yaklaşık 300 yıl süren geri çekilmenin ardından Türk tarihi için çok büyük öneme sahip bir taarruz zaferle sonuçlanmıştı. Taşeron olarak görevlendirdikleri Yunan Ordusu ezilince, kendileri de Mustafa Kemal Atatürk ve ordusuyla başka bir savaşı göze alamayan diğer işgalci güçler Anadolu'yu ve İstanbul'u terk ettiler.

Bu büyük zaferle bugün en kıymetli hazinemiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Bize böyle eşsiz bir zafer yaşatan ve vatan bırakan Başkomutan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor, ulvi hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."