Adana Ceyhan\'da alev alan TIR kullanılamaz hale geldi, yangın söndürüldü

Adana Ceyhan'da alev alan TIR kullanılamaz hale geldi, yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeki TIR alev aldı. Yangını fark eden TIR şoförünün ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü; TIR kullanılamaz hale geldi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeki TIR, alev aldı. Çıkan yangını fark eden TIR şoförü, aracından inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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