Adana'da 101 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 101 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana\'da 101 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Seyhan'da düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli tutuklandı, 309 aranan kişi yakalandı.

13.11.2024 10:17
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4- 10 Kasım'da ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 37 av tüfeği, 9'u kurusıkı olmak üzere 64 tabanca ile 2 bin 789 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 309 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 101 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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