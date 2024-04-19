Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Başladı - Son Dakika
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Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Başladı

Adana\'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Başladı

Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, ziyaretçiler el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, spor etkinliklerine katıldı ve yöresel yemeklerin tadını çıkardı. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.

19.04.2024 18:28  Güncelleme: 18:29
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Adana'da, 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Karnaval için kente gelen ziyaretçiler, Atatürk Parkı ve merkez parklarda kurulan, el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Belediyesince Seyhan Nehri'nde düzenlenen etkinliklerde, amatör lig sporcuları suda kurulan platformda voleybol ve tenis oynadı.

Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerindeki çimlerde oturarak zaman geçirirken, bazıları da çalan şarkılar eşliğinde halay çekti.

Yöresel yemekler yiyen ziyaretçiler, diğer etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Başladı - Son Dakika

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