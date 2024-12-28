Adana\'da 131,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 131,5 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine merkez Seyhan ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 227 şişede 131,5 litre sahte içki ve 2 bidonda 50 litre fermente edilmiş alkol ele geçirildi.
Polis, sahte içkilerle ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.
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