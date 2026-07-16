Adana'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitleri Anma

ADANA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu, darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

Adana Valiliği tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Vali Mustafa Yavuz, ilçe belediye başkanları, kent protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların Türk bayraklarını coşkuyla salladığı etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain darbe girişimi lanetlendi. O gece hayatını kaybeden şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından dualar edildi.

'MİLLETİN İRADESİ ÜZERİNE HİÇBİR GÜÇ YOKTUR'

Programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, 15 Temmuz'un, Türk milletinin kaderine, demokrasisine, devletine, birliğine ve bağımsızlığına sahip çıktığı büyük bir irade beyanı olduğunu söyledi. Vali Yavuz, "15 Temmuz gecesi meydanlara yalnızca insanlar çıkmadı. Cesaret çıktı, inanç çıktı, milli irade çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletimiz sokaklara, meydanlara ve vatan nöbetine aktı. Tankların karşısına bedenini, kurşunların karşısına yüreğini, ihanetin karşısına iradesini koyan milyonlar, dünyaya şu hakikati ilan etti; Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur" diye konuştu.

'ADANA, VATAN SEVGİSİNİN ŞEHRİDİR.

Büyük direnişin en gür seslerinden birinin Adana'dan yükseldiğine vurgu yapan Vali Yavuz, "Adana cesaretin, vefanın ve vatan sevgisinin şehridir. Bu toprağın yiğit evlatları olan şehitlerimiz; polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler, Yunus Uğur, Zeynep Sağır, Sevda Güngör ve Aytekin Kuru ile Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine de adlarını milletimizin gönlüne ve Adana'nın vefa hafızasına silinmez harflerle yazdırmıştır" dedi.

'BİRLİK VARSA GÜÇ VARDIR'

FETÖ ile mücadelenin dün olduğu gibi bugün de yarın da aynı kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:

"İşte bu inançla, bugün buradan bir kez daha gür bir sesle haykırıyoruz; Bu bayrak inmeyecek. Bu ezanlar dinmeyecek. Bu millet iradesinden vazgeçmeyecek. Bu devlet kutlu yürüyüşünden dönmeyecektir. Çünkü birlik varsa güç vardır. Kardeşlik varsa gelecek vardır. Milli irade varsa zafer vardır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Allah, bir daha 15 Temmuz gibi karanlık bir geceyi bu millete yaşatmasın."

SANCAĞI VALİYE TESLİM ETTİ

Konuşmaların ardından 81 ilde olduğu gibi Adana'da da gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu'nda sporcu Beyzanur Seylan, taşıdığı sancağı Vali Yavuz'a takdim etti. Vali Yavuz da sancağı 3 kez öpüp, alnına koyarak teslim aldı. Program şiir, türkü ve marşların okunmasıyla sona erdi.