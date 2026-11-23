Adana'da nakliyeci Hasan U.'nun (27) evinin önünde çalışır halde bıraktığı, içinde 20 milyon lira değerinde 186 paket sigaranın bulunduğu kamyonu çalındı. Polis, kameradan iz sürerek zeytinlik bahçesinde bulduğu kamyondaki sigaraları araçlarına yükleyen 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ve onlarla birlikte hareket ettiği ortaya çıkan nakliyeci Hasan U. tutuklandı.

Olay, 10 Kasım'da saat 09.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliye firmasında çalışan Hasan U., içinde piyasa değeri 20 milyon lira olan 186 bin paket sigaranın bulunduğu kamyonunu evinin önüne park etti. Bir gün sonra sabah saatlerinde Hasan U., polisi arayıp sigaraları dağıtmak için bindiği kamyonu çalıştırdığını, ardından da cüzdanını unuttuğunu fark edip evine girdiğini, bu sırada kamyonun çalındığını söyledi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

ZEYTİN BAHÇESİNDE YAKALANDILAR

Bölgedeki ve güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kamyonun Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'ne götürüldüğünü belirledi. Bölgede araştırma yapan polis, kamyonun izini zeytin bahçesine yakın bir noktada kaybetti. Zeytin bahçesinde araştırma yapan ekipler, şüpheliler Furkan T. (25), Burak Ö. (37), Uğur K. (35) ile Arda B.'yi (20), çalınan kamyondaki sigaraları kendi araçlarına yüklerken suçüstü yakaladı.

KAMYON ŞOFÖRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Ters kelepçe yapılarak yere yatırılan şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan sigaralar da ele geçirildi. Yapılan incelemede sigaraların bir kısmının çalınan kamyon ve şüphelilerin araçlarında olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen kamyonun sahibi Hasan U. da gözaltına alındı. Sorguya alınan Hasan U., şüphelileri tanımadığını, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

KAMYONU PARK HALİNDE BULMUŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Arda B., ifadesinde, "Kamyonu zeytinlik alanda park halinde buldum. Sahipsiz olduğunu düşünerek sigaraları aldım" dedi. Diğer şüpheliler ise Arda B.'nin kendilerini telefonla arayıp elindeki malzemeyi paylaşmak için çağırdığını iddia etti.

5 TUTUKLAMA

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan U., Arda B., Furkan T., Burak Ö. ve Uğur K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.