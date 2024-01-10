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Adana'da 3 motosiklet çalma olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 3 motosiklet çalma olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da motosikletlerini satmak isteyen kişilerle iletişime geçen ve kendisini polis memuru olarak tanıtan şüpheliler, motosikletleri test etmek bahanesiyle çalarak kaçtılar. Polis ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve yakaladı. Şüpheliler, çaldıkları motosikletlerle ilgili olarak tutuklandılar.

Adana\'da 3 motosiklet çalma olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
10.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:42
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Adana'da 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, motosikletini satmak için internete 23 Kasım'da ilan veren Alican Y. ile kendisini polis memuru olarak tanıtan kişi iletişime geçti.

Bunun üzerine Alican Y, motosikleti almak istediğini belirten kişiyle adliye yakınındaki otoparkta buluştu.

Şüphelinin test etmek için bindiği motosikletle geri dönmemesi üzerine Alican Y, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine yaptığı araştırmayla şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis olmadığı belirlenen şüpheli Murat A, saklandığı merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki ikamete yapılan baskınla yakalandı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin aynı yöntemle 4 Ocak'ta Mustafa C'nin motosikletini de çaldığını belirledi.

Öte yandan, 3 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde Orkun A'ya ait park halindeki motosiklet çalındı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla olayın şüphelisi Abdurrazak Ş'yi (21) yakaladı.

Hırsızlık olaylarının şüphelileri Murat A. ile Abdurrazak Ş. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli Murat A'nın, Alican Y. ile buluşup motosiklete binerek uzaklaşması otoparkın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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