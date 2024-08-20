Adana\'da 43 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen haftaki operasyon ve denetimlerinde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Ağustos'ta ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 10 av tüfeği, 28 tabanca ve 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, çelik yelek, hassas terazi ile 1194 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 41 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 205 kişiyi de yakaladı.