Adana'da 50 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 50 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana\'da 50 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 50 ruhsatsız silah ele geçirildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Haziran tarihleri arasında ilçe genelinde yapılan operasyon ve denetimlerde 18 av tüfeği, 24 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, mermi ve kartuşlar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. 33 şüpheli tutuklandı ve 239 kişi ise çeşitli suçlardan arananlar listesinde yer alıyordu.

10.06.2024 10:33
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 50 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Haziran'da ilçe genelinde operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız oldukları tespit edilen 18 av tüfeği, 24 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 239 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 50 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 50 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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