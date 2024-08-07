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'ADANA'DA 6 VE ÜZERİ DEPREMLER YARATACAK FAYLAR MEVCUT'

Adana'da peş peşe gelen depremlere ilişkin konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, "Merkez üssü Kozan Mahyalar olan deprem, tüm Adanalıları uykudan uyandırdı. AFAD, Kandilli ve yurt dışı kaynaklar, depremin aynı bölgede farklı konumda olduğunu yayınladı. Bu deprem, bize geçen yıl Kozan'da yaşanan 5.5'lik depremi hatırlattı. 6 Şubat depreminden sonra stresin, Adana'daki faylara aktarıldığını söylemiştik. 6 Şubat'taki 2 büyük deprem, 20 Şubat Defne depremini tetiklemişti. Aynı şekilde Adana'da olacak depremler, stres yüklü faylar varken 6 Şubat depremi ile de daha da önemli hale geldi. Bu sabah yaşanan deprem, fiziki olarak insanları nasıl uyandırdıysa; söylemek isterim ki mecazi olarak Adana'daki yöneticileri uykudan uyandırması gerekiyor. Adana depreme hazırlanmalı. Adana'daki depremler; 4'lük, 5'lik depremler ile kalmayacak. Adana'da 6 ve üzeri depremler yaratacak faylar mevcut. Yaşanan depremler gelecekte olacak depremleri öne çekti" dedi.

Uğur SELÇUK/ADANA,