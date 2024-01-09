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Adana'da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı, bir kişi yaralandı

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir otomobil aniden alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın içinde bulunan bir kişi yanarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

09.01.2024 - 22:11,
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ADANA'da akaryakıt istasyonunda yakıt alan otomobil, alev aldı. Bir anda yanmaya başlayan otomobildeki bir kişi yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyondaki pompada yakıt alan otomobil, bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Bu sırada aracın içinde bulunan bir kişi, kıyafetleri alev almış halde kendisini dışarı attı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Araçta yanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Adana\'da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı, bir kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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